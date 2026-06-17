Centrodestra, Minardo: domani incontro tra i segretari regionali della coalizione

Domani a Palermo si terrà un incontro tra i segretari regionali delle forze politiche del centrodestra siciliano. Sarà l’occasione per una riflessione comune sulla fase politica attuale, anche alla luce delle recenti elezioni amministrative, e per condividere le iniziative e gli obiettivi dei prossimi mesi.

Il centrodestra continua a rappresentare il punto di riferimento della maggioranza dei siciliani e intende affrontare con spirito unitario le sfide che attendono la Sicilia”

Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

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