Ieri, nella Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, ho preso parte al convegno “Sistema gestione controllo sostanze d’abuso secondo la nuova procedura attivata dall’ASP di Enna”, promosso dall’ASP di Enna in collaborazione con la Polizia di Stato.

Un momento importante di confronto istituzionale e scientifico, dedicato alla presentazione della nuova procedura per la gestione e il controllo delle sostanze stupefacenti: uno strumento concreto per garantire rigore, trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti dei cittadini.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo, referente del progetto, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa iniziativa, che ha visto un’ampia e qualificata partecipazione.

La presenza della Direzione Strategica dell’ASP di Enna, del Questore, della Polizia Stradale proveniente da tutta la Sicilia, del Comando Provinciale dei Carabinieri e delle tante figure sanitarie coinvolte nelle attività di vigilanza, controllo, screening, assistenza e sostegno ai soggetti tossicodipendenti conferma quanto sia fondamentale il lavoro di rete tra istituzioni, sanità e forze dell’ordine.

Su temi delicati come la prevenzione, il contrasto alle dipendenze e la tutela della salute pubblica, servono responsabilità, competenza e collaborazione.

Enna ha dimostrato ancora una volta di saper costruire percorsi seri e condivisi al servizio della comunità.

Pagina Facebook Stefania Marino

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