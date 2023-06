Sanità: in tanti sabato a Roma dalla Sicilia per la manifestazione nazionale di Cgil e associazioni Mannino ( Cgil Sicilia), “Vertenza anche col governo regionale che non può continuare a sottrarsi rispetto alle sue responsabilità su una sanità allo sfascio”

Palermo, 22 giu- Liste di attesa interminabili per prestazioni specialistiche negli ospedali o nelle strutture convenzionate, reparti che chiudono, personale che manca, corsie che si svuotano di medici. E’ la drammatica situazione della sanità pubblica in Sicilia, regione ad alto tasso di disoccupazione e di povertà e con un’età media che si va alzando. Lo rileva la Cgil Sicilia, col segretario generale Alfio Mannino .“ Per questo- dice Mannino- parteciperemo numerosi sabato a Roma alla manifestazione nazionale per rivendicare investimenti per rilanciare il servizio sanitario pubblico e fermare la strisciante privatizzazione del sistema. Ma per questo anche – sottolinea il segretario della Cgil- lanciamo la vertenza sanità al livello regionale. Il governo Schifani è infatti più impegnato sul fronte degli incarichi, delle poltrone e della bassa cucina politica che su quello del diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini e questo non è accettabile”. La Cgil assieme alla categorie Funzione pubblica e Spi ha elaborato una piattaforma rivendicativa che consegnerà nei prossimi giorni al presidente della regione e all’assessore regionale alla Salute. “Qua- afferma Mannino- chiudono pure i Pronto Soccorso, sono in difficoltà anche i reparti di emergenza e urgenza e a soffrire di più sono ovviamente le aree interne. I vuoti di organico sono enormi e molti medici a causa di condizioni di lavoro e contrattuali insoddisfacenti si spostano nel privato. Se il governo nazionale- osserva Mannino- deve mettere più risorse nel Fondo nazionale per la sanità e sbloccare i concorsi e i rinnovi contrattuali, c’è tutta una partita che riguarda la riorganizzazione delle reti ospedaliera e della emergenza-urgenza , della medicina del territorio oggi inadeguata e dell’integrazione socio- sanitaria, rispetto alla quale la regione non può continuare a sottrarsi, come ha fatto finora eludendo anche il confronto con le parti sociali”.“La nostra regione- dice Maria Concetta Balistreri, segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia- ha il più alto tasso di over 65 d’Italia. Con l’aumentare dell’età aumentano le patologie cronico- degenerative. Il 20% degli anziani presenta tre cronicità e ci sono 11 mila disabili gravi. Questa platea di anziani dovrebbe potere contare su un’organizzazione dell’attività territoriale h24, su servizi sanitari territoriali, sull’assistenza domiciliare integrata, sulla riabilitazione e su una gestione delle lungodegenze sufficiente per numero, distanza e qualità dell’assistenza. La nostra vertenza è finalizzata a raggiungere questi obiettivi”. Per Cgil, Funzione pubblica e Spi investire sulla sanità pubblica significa anche rinfoltire gli organici di medici, ausiliari, infermieri. “ Ne mancano tanti- afferma il segretario generale della Funzione pubblica Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo- e tra partite, Iva, co.co.co e assunti direttamente dagli enti attraverso cooperative c’è troppo precariato. Occorre procedere con le stabilizzazioni, internalizzando anche servizi come quelli degli ausiliari e sbloccare i concorsi. Le previsioni del Pnrr e l’implementazione della medicina territoriale- aggiunge- rendono peraltro necessario ampliare la platea delle 17.704 unità previste a livello territoriale dai piani triennali del fabbisogno di personale”. “Senza una regia regionale- sottolinea Alfio Mannino- tutto questo però non sarà possibile La mobilitazione in campo attualmente per la sanità pubblica, sia al livello nazionale che regionale e territoriale con iniziative che si moltiplicano e che proseguiranno anche nei prossimi tempi – sottolinea il segretario della Cgil- è l’occasione buona affinchè il Presidente della Regione Renato Schifani-faccia sentire la sua voce e dica con chiarezza, assumendo impegni precisi ,se sta dalla parte della Sicilia e dei siciliani. E lo faccia anche ritirando il suo appoggio allo scellerato progetto di Autonomia differenziata che assesterà un colpo mortale anche alla sanità siciliana che sarà sempre più lontana da standard accettabili. Con una sanità pubblica più fragile e la crescente privatizzazione di servizi e prestazioni che sta anche lanciando le assicurazioni- conclude Mannino- le cure non saranno più un diritto di tutti ma solo di chi potrà permetterselo, come del resto accade già oggi con i cosiddetti viaggi della speranza che convogliano pazienti e risorse sia regionali che private fuori dalla Sicilia, verso le strutture ospedaliere più performanti. Noi vogliamo che questa situazione cambi”.

