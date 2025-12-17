Safina (PD): “Dalle 35 ore al welfare aziendale, la Stabilità segna una svolta per lavoro e diritti”

Palermo 16 dicembre 2025 – “Oggi all’Assemblea regionale siciliana abbiamo scritto una pagina importante di buona politica, fatta di proposte concrete e risultati misurabili”. Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina commenta l’esito dei lavori d’Aula sulla legge di Stabilità.

“Per la prima volta in Italia viene incentivata la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. Un segnale chiaro: si può e si deve coniugare sviluppo economico, qualità del lavoro e diritti delle persone”.

Nel corso dell’esame della manovra, Safina ha rimarcato il valore politico di un percorso avviato da una sua proposta iniziale e sviluppatosi attraverso il confronto in Commissione. “Si tratta di un’idea che ho presentato in Commissione – spiega – e che, grazie al lavoro di confronto e condivisione, è stata fatta propria da tutte le opposizioni, diventando una delle 23 proposte comuni presentate all’Ars. Oggi quell’impegno unitario si è tradotto in un risultato concreto: l’Aula lo ha approvato”.

Nel dettaglio, a fronte di un’agevolazione del 10% sul costo del lavoro prevista dal governo regionale per le nuove assunzioni in Sicilia, l’Ars ha dato il via libera all’incremento del contributo fino al 15% per le imprese che investono in welfare aziendale, sicurezza sul lavoro e riduzione dell’orario a 35 ore. “Parliamo di asili nido aziendali, bonus, servizi per i lavoratori e le loro famiglie: misure che migliorano la vita delle persone e rafforzano la competitività delle imprese – sottolinea Safina. Questo è ciò che abbiamo fatto oggi in Ars: scelte precise, politiche, che parlano di lavoro dignitoso, inclusione e futuro per la Sicilia”, ha concluso Safina.

