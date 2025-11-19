Sabato 22 Novembre, alle ore 21.30, presso l’Urban Center, “‘Ombre d’Arte” – Tra leggende, ombre e bellezza del macabro.

L’arte incontra la leggenda, nel nuovo

evento “Ombre d’Arte”, un’esperienza

immersiva tra mistero, simbolismo e

bellezza del macabro che invita il pubblico a

scoprire il fascino dell’oscurità attraverso

forme, materiali e racconti senza tempo.

L’arte macabra, lungi dall’essere un tabù,

rappresenta un linguaggio espressivo con

radici profonde nella storia della cultura

occidentale. Già nel passato, monacia

artisti e artigiani hanno utilizzato

immagini e simboli legati alla morte per

riflettere sulla caducità della vita e sul

destino dell’anima. Esempi celebri includono

i memento mori, l e raffigurazioni di teschi

e clessidre che ricordavano all’uomo la

fugacità dell’esistenza, e le decorazioni

delle chiese e dei monasteri, dove scheletri

e ossa venivano raffigurati come monito e

meditazione sulla vita terrena. Tra questi,

i monaci cappuccini hanno svolto u n ruolo

unico, custodendo e allestendo reliquiari

che utilizzavano ossa e scheletri dei frati

defunti per creare composizioni simboliche,

visibili oggi anche nel reliquiario dei

Cappuccini di Enna, che sarà parte

integrante dell’evento, offrendo ai

visitatori un’esperienza diretta della

spiritualità e della riflessione sulla

mortalità.

La mostra presenterà una selezione di

opere di “bones art”, insieme a sculture,

dipinti, fotografie e installazioni

realizzate con materiali insoliti – ossa,

metalli ed elementi naturali – per dare

forma a l confine tra vita e morte, luce e

ombra. Le opere sono realizzate da artisti

siciliani, interpreti di una nuova sensibilità

contemporanea che unisce ricerca,

simbolismo e sperimentazione, portando

uno sguardo inedito sulla relazione tra

corpo, natura e spiritualità.

All’interno dell’esposizione sarà inoltre

possibile ammirare oggetti ispirati alle

antiche “Artificialia Wunderkammer”, l e

celebri camere delle meraviglie

rinascimentali che raccoglievano curiosità

e creazioni artistiche per raccontare i l

raro, l’insolito e lo straordinario. Questi

manufatti evocano una sensibilità sospesa

tra arte e scienza, capace di restituire al

pubblico il fascino del mistero e della

meraviglia che animava quelle collezioni

d’altri tempi.

A completare il percorso espositivo, una

sezione sarà dedicata alle illustrazioni che

raccontano alcune delle storie più

caratteristiche di Enna, tramandate tra

folklore, leggenda e paura. Le narrazioni

prendono ispirazione dai tre capitoli del

“Ghost Tour”, l’evento che negli anni scorsi

ha guidato il pubblico tra i vicoli della città

alla scoperta o riscoperta delle vicende più

oscure e suggestive del territorio ennese,

restituendo voce alle sue memorie più

enigmatiche.

“‘Ombre d’Arte” propone dunque un viaggio

sensoriale e simbolico in cui arte e mito

convivono, rivelando la bellezza che può

emergere anche dall’inquietudine.

L’iniziativa intende valorizzare il

patrimonio culturale e immaginario di

Enna, intrecciando arte contemporanea,

tradizione e mistero, e offrendo

un’esperienza capace d i coinvolgere tanto

gli appassionati quanto i curiosi.

È ideato e organizzato dalla Compagnia del Vespro Henna, in collaborazione con Bottega Culturale Sicilia. L’evento è a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.

INFOLINE: 377 092 45 81

