Storie correlate

viaggio 3

Nelle librerie il libro di Luca Alerci Viaggio nell’Appennino siciliano

Riccardo Novembre 19, 2025 0

A Torino la comunicazione diventa leva per la leadership femminile

Riccardo Novembre 19, 2025 0
cimino

Urban Center gremito per la presentazione del libro di Enzo Cimino “Elogio della Politica- libera, partecipata, delegata”

Riccardo Novembre 19, 2025 0

Ultime notizie

due monasteri

Enna il 24 novembre evento: due Monasteri femminili

Riccardo Novembre 19, 2025 0
macabra

Sabato 22 Novembre, alle ore 21.30, presso l’Urban Center, “‘Ombre d’Arte” – Tra leggende, ombre e bellezza del macabro.

Riccardo Novembre 19, 2025 0
agenti immobiliari

Confcommercio Enna – Caltanissetta: concluso corso per agente immobiliare

Riccardo Novembre 19, 2025 0
scuola sport

IC De Amicis: al via il progetto “Tutto Sport”

Riccardo Novembre 19, 2025 0