A seguito del pericolo di crollo di un immobile insistente sulla Via Fontana Grande si è reso necessario procedere alla chiusura della stessa via, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via S. Leone e la Via Paolo Lo Manto. Tale imprevista circostanza, in considerazione del fatto che la citata Via Fontana Grande risulta essere l’unica via di accesso al centro storico in caso di vigenza della ZTL, ha reso necessaria la revoca dell’ordinanza n. 370 del 19/07/2023. Di conseguenza, la ZTL istituita nei giorni 21,22 e 23 luglio è sospesa.

IL RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota del 20/07/2023, con la quale l’ing. Curto dell’Area 2 comunica che necessita chiudere con urgenza il tratto

della via Fontana Grande compresa tra l’intersezione con la via S. Leone e la via P. Lo Manto, a causa del pericolo di crollo

di un immobile;

CONSIDERATO che per le motivazioni prodotte si rende necessaria la chiusura della suddetta via Fontana Grande a far

data dal 20/07/2023 e fino a cessate esigenze onde garantire la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 5,7,14 21 e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 24/05/2023 con la quale si conferisce allo scrivente l’incarico di elevata

responsabilità e delega funzioni dirigenziali dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

ORDINA

ISTITUIRE la chiusura immediata della via Fontana Grande, compresa tra l’intersezione con la via S. Leone e la via P. Lo

Manto, a causa del pericolo di crollo di un immobile dal 20/07/2023 fino a cessate esigenze onde garantire la pubblica

incolumità.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

 apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il redattore

F.to (Isp. C. Paratore)

IL RESPONSABILE LA P.L.

F.to (Dott. G. Campisi)

Attivazione ZTL sperimentale centro storico – 21, 22 e 23/07/2023 – revoca

IL RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota del 20/07/2023, con la quale l’ing. Curto dell’Area 2 comunica che necessita chiudere con urgenza il tratto

della via Fontana Grande compresa tra l’intersezione con la via S. Leone e la via P. Lo Manto, a causa del pericolo di crollo

di un immobile;

CONSIDERATO che la suddetta via Fontana Grande risulta l’unica via d’accesso al Centro Storico nei casi in cui detto

Centro viene chiuso per l’istituzione della ZTL e che pertanto è impossibile attivarla nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio

2023;

VISTI gli artt. 5,7,14 21 e 39 del D. L./vo del 30/04/92 n. 285 N. CdS;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 24/05/2023 con la quale si conferisce allo scrivente l’incarico di elevata

responsabilità e delega funzioni dirigenziali dell’Area 4 – Polizia Locale;

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del

D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267 e degli artt. 4/2 e 70/6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

ORDINA

REVOCARE l’ordinanza n. 370 del 19/07/2023 e di conseguenza si sospende la ZTL per i giorni 21, 22 e 23/07/2023.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio;

 pubblicazione sul sito Internet del Comune;

 apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del CdS.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza, che è immediatamente esecutiva.

Dalla data di Pubblicazione, avverso la Presente Ordinanza è ammesso ricorso:

– Entro 60 giorni al TAR Sicilia (CT)

– Entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il redattore

F.to (Isp. C. Paratore)

IL RESPONSABILE LA P.L.

F.to (Dott. G. Campisi)

