Riolo-Floris tornano protagonisti del Rally Elba Storico

L’equipaggio portacolori del Targa Racing Club e della CST Sport, su Subaru Legacy seguita dal Team Balletti, è impegnato alla XXXIII^ edizione della gara toscana. Si inizia Il 23 settembre con la P.S inaugurale in notturna.. Lo scorso anno furono artefici di una grande rimonta.

Totò Riolo ed Alessandro Floris su Subaru Legacy Sedan di 4° Raggruppamento sono pronti per il XXXIII° Rallye Elba Storico, 7° e penultimo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche. L’equipaggio del Targa Racing Club, che anche in questa occasione può contare sul supporto della CST Sport, non nasconde le proprie ambizioni nella gara che per il 50% è casalinga. Floris, infatti, il professionale navigatore del forte driver palermitano di Cerda è originario della perla dell’Arcipelago Toscano, un motivo in più per tenere in particolar modo a questa gara e puntare in alto.

Lo scorso anno la loro partecipazione fu particolarmente sofferta per via di alcune noie tecniche che avevano rallentato la corsa della 4×4 giapponese, curata dal Team Balletti, nella prima parte di gara. Ciò nonostante grazie ad una rimonta incisiva, frutto della determinazione di entrambi, l’equipaggio siculo-toscano chiuse la gara al 2° posto di 4° Raggruppamento e in 3^ posizione sul podio assoluto, soltanto virtuale tra le autostoriche. Sulla base della precedente esperienza, per questa edizione sulla Subaru sono state apportate delle regolazioni apposite, per la tipologia della gara e per le caratteristiche del percorso.

“Per noi questa gara è molto sentita – ha commentato Riolo, più volte vincitore all’Elba, – mi immedesimo nel fatto che Alessandro corra in casa e so bene cosa voglia dire essendo abituato a vivere una simile emozione personalmente alla Targa. A prescindere da questo, Il rally dell’Isola d’Elba ha un passato importante e questo di per sé ha il suo valore intrinseco. Il percorso è molto bello, alcune P.S. particolarmente impegnative per il lungo chilometraggio”.

Il programma del XXXIII° Elba Storico prevede giovedì 23 settembre la partenza e la prima prova speciale “Capoliveri innamorata” di Km 7,490. Venerdì 24 tre prove: La Volterraio-Cavo di km 27,070 la “Baganaia – Cavo” di km 18,570 e la Nisportino- Cavo di Km 11,420. Sabato, la “Due Mari” di km 22,480, la San Piero di Km 13,740 e la “Perone” di km 9,720 e il doppio passaggio sulla Ps “Due Colli” di Km 11,430.

Visite: 43