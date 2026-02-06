Storie correlate

La UGL Salute Sicilia: a Palermo, oltre 1.600 cittadini sono rimasti improvvisamente senza medico di base

Riccardo Febbraio 6, 2026 0
cgil a niscemi

Ciclone Harry: Cgil Sicilia, finora stanziate risorse inadeguate e ritardi nella programmazione degli interventi.

Riccardo Febbraio 6, 2026 0

AGRIGENTO: NUOVO, RILEVANTE SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CARCERE

Riccardo Febbraio 5, 2026 0

Ultime notizie

onorevole longi

Elezioni Amministrative: l’On Eliana Longi “Il sindaco di Enna convochi un tavolo di coalizione”

Riccardo Febbraio 6, 2026 0
forum 1

Forum Provinciale del Terzo Settore: domani si approva lo Statuto

Riccardo Febbraio 6, 2026 0

Regione, Siad-Csa-Cisal: “Si utilizzi avanzo per assumere, stabilizzare e aiutare i Comuni, no alla spesa parcellizzata”

Riccardo Febbraio 6, 2026 0
salvamento 3

PROJECT DIVER: ISCRIZIONI APERTE – STAGIONE 2026

Riccardo Febbraio 6, 2026 0