Regione, Barone (Uil Sicilia): “Assistenza domiciliare agli anziani fondamentale, bene sistematizzare il servizio”.

Palermo. “L’assistenza domiciliare è fondamentale e oggi in Sicilia, purtroppo, ne usufruisce solo una minima parte del milione di anziani che ne avrebbe diritto. Il risultato è che in molti, senza famiglia, vengono abbandonati o costretti a ricorrere impropriamente a strutture ospedaliere”. Così il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: “Accogliamo con grande positività l’iniziativa dell’assessore Razza che punta a sistematizzare e inquadrare questo servizio. La Uil e la Uil Pensionati hanno sempre ritenuto necessario disingolfare gli ospedali da funzioni che possono essere svolte sul territorio, come le cure domiciliari. Chiediamo una convocazione urgente all’assessore Razza per entrare nel merito dell’organizzazione e verificare come sarà declinato nei vari territori”.

