Previsioni Meteo Enna: Si esaurisce via via la lunga fase piovosa. Vento martedì. Prospettive fredde per il prossimo fine settimana.

Si chiude la fase più continua del lungo periodo piovoso, durato circa un mese. A febbraio, a questo proposito, si sono accumulati circa 65 millimetri a Enna, un valore vicino al totale medio del mese. Ha, infatti, piovuto spessissimo ma con intensità al più moderate e, di conseguenza, non si sono avuti i valori estremi di gennaio.

Lunedì 16 e martedì 17 avremo ancora variabilità con l’instabilità più diffusa nella Sicilia settentrionale: qualche pioggia residua, ma appunto sparsa, potrà arrivare da noi. Martedì, poi, il flusso da nord subirà una accelerazione e avremo, tra la notte e la mattina forti venti, nella costa tirrenica in particolare ma anche da noi. Dovrebbero durare poco, ma ci saranno raffiche notevoli. Dovremo comunque aggiornare la previsione.

Nel prossimo fine settimana, veloce e freddo affondo artico, le cui caratteristiche andranno valutate nei prossimi giorni. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Advertisement

Advertisement

Visite: 223