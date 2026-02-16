Assemblea sindacale FNS CISL presieduta dalla segretaria Nazionale e Regionale Presso il

Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento

La FNS Cisl, sindacato di rappresentanza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, martedì

17 febbraio p.v. ore 10,00 sarà in visita presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento per

un’assemblea dedicata a temi di particolare rilievo per tutto il personale del CNVVF, con focus sul

nuovo ordinamento del Corpo Nazionale VVF e sull’avvio delle procedure negoziali per il

triennio 2025/2027.

All’incontro saranno presenti, il Segretario Generale Nazionale della FNS CISL, Massimo Vespia, il

Segretario Generale della FNS CISL Sicilia, Salvatore Simonetta, la Segretaria Generale della UST

CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia.

L’importante momento di incontro e confronto è stato voluto da Vincenzo Natale, Segretario

Generale della FNS di Agrigento Caltanissetta Enna che, distinguendosi per coerenza, presenza

costante e capacità di interlocuzione istituzionale, intende creare un momento di democratico e

sereno confronto con la Federazione, consentendo ai Lavoratori di rappresentare le istanze

Territoriali per portarle con forza e determinazione ai tavoli di contrattazione a Roma.

L’occasione della presenza dei massimi vertici della Federazione, infatti, consentirà di

raccogliere le numerose sollecitazioni locali che da tempo richiedono risposte concrete e per

questo devono essere rappresentate direttamente dai Lavoratori che, tra mille difficoltà, operano

giornalmente in un territorio difficile come quello delle tre Provincie di Agrigento Caltanissetta

Enna.

L’incontro, aperto a tutto il personale, rappresenta un’importante occasione di informazione,

confronto e valorizzazione professionale per l’intera categoria.

La FNS Cisl, sindacato di rappresentanza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, martedì

17 febbraio p.v. ore 10,00 sarà in visita presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento per

un’assemblea dedicata a temi di particolare rilievo per tutto il personale del CNVVF, con focus sul

nuovo ordinamento del Corpo Nazionale VVF e sull’avvio delle procedure negoziali per il

triennio 2025/2027.

All’incontro saranno presenti, il Segretario Generale Nazionale della FNS CISL, Massimo Vespia, il

Segretario Generale della FNS CISL Sicilia, Salvatore Simonetta, la Segretaria Generale della UST

CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia.

L’importante momento di incontro e confronto è stato voluto da Vincenzo Natale, Segretario

Generale della FNS di Agrigento Caltanissetta Enna che, distinguendosi per coerenza, presenza

costante e capacità di interlocuzione istituzionale, intende creare un momento di democratico e

sereno confronto con la Federazione, consentendo ai Lavoratori di rappresentare le istanze

Territoriali per portarle con forza e determinazione ai tavoli di contrattazione a Roma.

L’occasione della presenza dei massimi vertici della Federazione, infatti, consentirà di

raccogliere le numerose sollecitazioni locali che da tempo richiedono risposte concrete e per

questo devono essere rappresentate direttamente dai Lavoratori che, tra mille difficoltà, operano

giornalmente in un territorio difficile come quello delle tre Provincie di Agrigento Caltanissetta

Enna.

L’incontro, aperto a tutto il personale, rappresenta un’importante occasione di informazione,

confronto e valorizzazione professionale per l’intera categoria.

Advertisement

Advertisement

Visite: 42