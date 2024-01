Previsioni meteo Enna: ancora piogge moderate, venti forti domenica; ipotesi di precipitazioni nevose lunedì

Il peggioramento previsto è in atto, con precipitazioni e freddo: 4-5 gradi la temperatura massima a Enna alta. Nevicate in montagna.

Le piogge, con episodi di nevischio, proseguiranno sino alla mattina di domenica, intermittenti; più abbondanti nella Sicilia settentrionale. Domenica inoltre sarà una giornata caratterizzata da forti raffiche di venti nord occidentali: occorre fare attenzione e seguire le indicazioni degli enti preposti.

Per finire, lunedì c’è un’ipotesi di precipitazioni nevose ad Enna alta, forse senza accumulo ma bisognerà verificare nelle prossime ore. Ne riparleremo.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

