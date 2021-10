Precipitazioni abbondanti e calo termico in atto in Sicilia con alcune zone, come si legge dalle cronache, colpite molto duramente da eventi davvero estremi.

A Enna, le piogge di martedì 5 ottobre sono state pure abbondanti, con valori intorno ai 15 millimetri; temperature massime di 17-19 gradi ma già nel pomeriggio si è scesi sotto i 15 gradi.

Per mercoledì 6 ottobre, dobbiamo segnalare ancora elevata probabilità di piogge e temporali anche forti soprattutto nella parte centrale della giornata, ma non solo. Venti in rinforzo durante i fenomeni. Valori termici in ulteriore diminuzione, con massime di 13-16 gradi e serate molto fresche e ovviamente umide e nebbiose: confermiamo che nella seconda parte della settimana si scenderà anche sino a 6-7 gradi sotto la media.

In foto le piogge previste per mercoledì 6 ottobre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

Visite: 82