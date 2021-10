Il tempo è ormai abbastanza stabile e anche le temperature stanno lentamente risalendo sino a valori prossimi alla media: a Enna alta, mercoledì 20 ottobre, si sono registrati 16 gradi di valore massimo. Le serate ovviamente sono molto umide e le nebbie, sia in alto che nelle vallate, ci accompagnano comunque nelle ore più fredde: stiamo entrando nella fase centrale dell’autunno del resto.

Per giovedì 21 ottobre, si prevedono temperature ancora in risalita, sui 17-18 gradi a Enna, cieli variabili e annuvolamenti sempre meno compatti.

La tendenza per la fine della settimana vede un breve richiamo di aria calda, ad interrompere 20 giorni di temperature sotto la media: si tratterà però di una parentesi prima di un nuovo incisivo peggioramento. Ne riparleremo.

In foto, le temperature massime in Sicilia per giovedì 21 ottobre.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

