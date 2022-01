Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Inizio settimana davvero gelido con ipotesi di neve

Il tempo molto freddo di questo fine settimana, con episodiche precipitazioni e nivarriate e con temperature tre/quattro gradi sotto la media, è il preludio di un inizio settimana davvero gelido. Il flusso artico che ha coinvolto soprattutto l’area balcanica e la Grecia sta per compiere un particolare moto da est verso ovest che porterà sul Sud e sulla Sicilia temperature bassissime che, a Enna, potranno scendere, nella notte tra lunedì e martedì, sino a -3/-5 gradi. Questo nucleo gelido porterà anche neve? Sicuramente sì, appunto tra lunedì e martedì, ma l’instabilità atmosferica non sarà molto spiccata e, quindi, se nei Nebrodi e nel messinese avremo episodi nevosi importanti e fiocchi a quote bassissime, nel nostro territorio la neve sarà forse meno abbondante e diffusa. Le nevicate saranno in definitiva, più abbondanti nell’area settentrionale della nostra provincia con parziali sconfinamenti sino all’area di Enna: la dorsale appenninica farà un po’ da sbarramento e c’è da capire se qualche nucleo carico di neve riuscirà, e con quanta energia, ad attraversare tale barriera orografica. Sarà necessaria un’ulteriore analisi nelle prossime ore.

Al prossimo aggiornamento.

In foto le temperature minime previste tra il 24 e il 25 gennaio.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

