Piazza Armerina, un’estate tra concerti, Palio, Sposa normanna ed Eneide

La storica giostra dei giorni che precedono il Ferragosto avrà, in questo 2026, un cast particolarmente importante, con Francesco Arca nel ruolo di Ruggero, cui si uniranno oltre seicento figuranti “che renderanno la città una vera scenografia normanna e medioevale”. Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, “Un’estate cadenzata da concerti per tutti i gusti e importantissimi spettacoli teatrali”: il 19 agosto debutterà in piazza Duomo il lavoro tratto da Gisella Calì dal best seller di Carla Maria Russo e il 12 settembre, nella Villa Romana del Casale, sarà la volta dell’Eneide diretta da Angelo D’Agosta. Una piece teatrale che, come ha sottolineato il regista, fa riflettere sulle guerre in corso nel mondo.

“Il Palio dei Normanni, la più importante manifestazione storica, in costume, del Sud Italia, inizierà il 12 agosto con la consegna delle armi, il 13 ci sarà la consegna delle chiavi e il 14, finalmente, la Giostra tanto attesa”.

Da anni regista dell’evento più importante di Piazza Armerina, Gisella Calì ha sottolineato come, quest’anno, il Palio – celebrato nel 2025 con un francobollo – abbia “un cast particolarmente importante di attori che si uniranno ai tantissimi figuranti, oltre seicento, e che renderanno questa città una vera scenografia normanna e medioevale”.

E tra gli attori, come già annunciato, ci sarà il celebre Francesco Arca nel ruolo di Ruggero.

Inoltre, per volere del sindaco Nino Cammarata, che guida l’amministrazione comunale, e di Ettore Messina, suo vice e assessore alla Cultura, in quest’estate 2026 saranno tantissimi gli appuntamenti pensati per la città cuore della Sicilia, centro d’attrazione non solo grazie al Palio e al Summer fest, ma anche per importanti riti religiosi, come la solenne processione ferragostana in onore di Maria Santissima delle Vittorie, e spettacoli teatrali di grande levatura.

“Piazza Armerina – ha sottolineato il Vicesindaco – oltre al Palio dei Normanni, che ormai tutti conosciamo, vedrà la propria estate cadenzata dal primo al trenta agosto e oltre da concerti per tutti i gusti: dai bambini con KPOP, ai giovani con Carl Brave, o con Francesca Michielin, fino ad arrivare a gruppi storici per tutte le età come i Nomadi, con il loro live tour che passerà da piazza Falcone e Borsellino il 19 agosto. Ma avremo anche il Garibaldi Jazz Street con tre appuntamenti, i Bellamorèa e il concerto di Lello Analfino, grande amico di Piazza Armerina. Per non parlare di un importantissimo spettacolo teatrale in prima assoluta, diretto dalla regista del Palio, Gisella Calì, ossia La sposa normanna, regina di Sicilia”.

Il lavoro, tratto dall’omonimo best seller di Carla Maria Russo, debutterà l’undici agosto in piazza Duomo come prologo al Palio, e l’altro atteso appuntamento è quello del 12 e 13 settembre nella Villa Romana del Casale per la ripresa di uno spettacolo che lo scorso anno ebbe un considerevole successo: l’Eneide.

“Il compito del Teatro – ha sottolineato Angelo D’Agosta, regista e protagonista del lavoro – è sempre quello di parlare agli uomini del proprio tempo. E in un momento storico come questo, in cui in tanti angoli del mondo scoppiano conflitti, con popoli che si uccidono tra di loro, il Teatro deve far riflettere, far ragionare. Da questo deriva la nostra volontà di mettere in scena a Piazza Armerina, quest’Eneide che grande successo ha avuto lo scorso anno nella rivisitazione in chiave drammaturgica, firmata da Giuseppe Lazzaro Danzuso, dei dodici libri del capolavoro di Virgilio”.

D’Agosta ha ricordato come del cast facciano parte, tra gli altri, “attori del calibro di Davide Sbrogiò, Giovanna Mangiù, Lorenza Denaro e del maestro Andrea Balsamo, che firma anche le musiche dello spettacolo”.

Il programma delle manifestazioni estive è stato presentato nei giorni scorsi nel Museo del Libro Antico, una delle tante meraviglie di Piazza Armerina: una biblioteca trasformata, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, in centro multimediale e che vanta oltre cinquemila volumi di grande valore artistico-culturale tra cui incunaboli, miniature, cinquecentine.

I link di Youtube Clip e interviste https://youtu.be/zGxji6tnohQ

Il link di Swiss Transfer con dichiarazioni e immagini in alta definizione https://www.swisstransfer.com/d/050ad474-5488-4778-ac19-81792baf132b

DIDASCALIE

a – Il francobollo 2025 del Palio dei Normanni, tra le otto rievocazioni storiche più importanti d’Italia

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b – Il vicesindaco e assessore alla Cultura di Piazza Armerina, Ettore Messina

c – Gisella Calì, regista di che proporrà una novità su Costanza d’Altavilla

d – Angelo D’Agosta nei panni del protagonista dell’Eneide, in scena nella Villa del Casale

e – Un momento della conferenza stampa sugli appuntamenti estivi nel Museo del Libro Antico

PROGRAMMA PALIO DEI NORMANNI E PIAZZA ARMERINA SUMMER FEST 2026

Spettacoli a ingresso libero tranne quelli segnati in rosso

1 agosto – ore 21.30, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Naturalis Labor – Coreografie Luciano Padovani –

2-3 agosto – ore 20.30, Atrio Palazzo Trigona, Piazza Cattedrale, La Sicilia nel Cinema

3 agosto – ore 21.30, Piazza Cattedrale, Bellamorea – Concerto

4 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Bianca Atzei Tour 2026, Barbablù Fest

5 agosto – ore 20, Palazzo Trigona, Ennio Forever – Omaggio a Morricone – Palermo Classica

Mosaico Festival 5-9 agosto a pagamento

5 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Ghemon

6 agosto – ore 20.30, Piazza Cattedrale, Primastanzaadestra Giorgio Poi

7 agosto – ore 18, Biblioteca Comunale, Raffaele Costantino Clan Acustico Arya

7 agosto – ore 21, Bosco AgriCasale, Mirea Gonzalo Baby Boy Plastica, Populous Ceri Wax, Whitemary DJ Set

8 agosto – ore 15, Bosco AgriCasale, Mr Leo, John Talabot Tal Fussman

9 agosto – ore 20, Piazza Cattedrale, Tara Le Feste Antonacci Tutti Fenomeni

7 agosto – ore 21.30, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Il Barbiere di Siviglia – Compagnia Artemis Danza, coreografie Monica Casadei

8 agosto – ore 21, Villa Romana del Casale, The Legend of 1900 – Ennio Morricone Tribute – Naxos in Musica, a pagamento, Vivaticket

9 agosto – ore 20, Quartiere Canali, Festa del Quartiere Canali

10 agosto – ore 21, Atrio Biblioteca Comunale, Il Palietto – Alice Giusto, burattini – Tesseramento

10 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Ostriche e Champagne – Nuova Compagnia Il Sipario

11 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, La Sposa Normanna – Regia Gisella Calì, musiche Lello Analfino, con Sissi Castrogiovanni

12 agosto – ore 17, Piazza Semini, Teatro Garibaldi, Consegna delle Armi, rievocazione storica

12 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Concerto Lello Analfino e Ti-OC Orchestra

13 agosto – ore 17, Piazza Cattedrale, Consegna delle chiavi – Palio dei Normanni

14 agosto – ore 17, Campo Sant’Ippolito, Giostra del Saraceno – Ingresso a pagamento

14 agosto – ore 23 circa, Piazza Falcone e Borsellino, Radio Time 90 – Evento musicale

15 agosto – ore 18, per le vie cittadine, Processione solenne Maria SS. delle Vittorie

15 agosto – ore 24, Fuochi d’artificio

16 agosto – Ore 21, Campo Sant’Ippolito, Gran Galà Equestre – Spettacolo equestre, evento post Palio – Ingresso contingentato

17 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Carl Brave – Concerto

18 agosto – ore 19, Piazza Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Primo concerto jazz

18 agosto – ore 20.30, Via Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Secondo concerto jazz –

18 agosto – ore 22, Piazza della Commenda, Garibaldi Jazz Street – Terzo concerto jazz –

19 agosto – ore 22, Piazza Falcone e Borsellino, Nomadi Live Tour 2026

20 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, U Sapiti Com’è – Nuova Compagnia Il Sipario

21 agosto – ore 20.30, Atrio Biblioteca Comunale, Paolo Mela – Spettacolo per bambini

22 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Concerto Francesca Michielin

23 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo recital pianoforte e violino – Palermo Classica

23 agosto – ore 20.30, Piazza Falcone e Borsellino, KPOP feat Saja Boys – Live Tribute Show

24 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Italia Latina – Dance With Me – Maria Rosaria Dal Monte

25 agosto – ore 21, Piazza Boris Giuliano, La Combriccola del Vasco, Tribute show

26 agosto – ore 18.30, Villa Generale Ciancio (Villa Roma), Culturama, Giochi e spettacoli per bambini

27 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, I Have a Dream, Voci senza Confine, Antonio Cascio

28 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, No Time No Space – Omaggio a Franco Battiato, Equipaggio Sperimentale

29 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo Aria Recital – Palermo Classica

29 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Jackson Friends – Tributo a Michael Jackson, tour 2026 –

30 agosto – ore 21, Villa Romana del Casale, Chopin – Classical & Encores – dirige il maestro Antonio Di Cristofano, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

3 settembre – ore 20, Villa Romana del Casale, Rachel Cheung – Piano recital, Palermo Classica

4 settembre – ore 21, Villa Romana del Casale, Hollywood Golden Party – Concerto Jazz, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

5 settembre, ore 21, Villa Romana del Casale, Concerto al Buio in Villa – Vincenzo De Ritis, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

12 – 13 settembre, ore 21, Villa Romana del Casale, Eneide, rilettura da Virgilio, regia di Angelo D’Agosta, produzione Buongiorno Sicilia – A

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