CLARA CHIUDE UNA STAGIONE DI GRANDI SUCCESSI

Tre appuntamenti gratuiti hanno trasformato Sicilia Outlet Village in un’arena sotto le stelle, confermando il successo della formula che unisce shopping e musica live

Si chiude con l’energia di Clara la stagione del Summer Music Village, la rassegna estiva che per tre weekend consecutivi ha animato la Piazza Eventi di Sicilia Outlet Village, nel cuore dell’Isola. Tre appuntamenti gratuiti, organizzati in partnership con NoKep TV, che hanno richiamato migliaia di fan e visitatori, trasformando il Village in una grande arena all’aperto.

Sul palco si sono alternati Samurai Jay, con il suo ritmo urban; Fedez, che all’indomani della nascita del suo terzo figlio ha acceso la Piazza Eventi con i suoi brani più conosciuti; e Clara, con il suo fascino e la sua energia. Tre serate capaci di coinvolgere pubblici diversi attraverso sonorità rap, urban e pop.

Nonostante le temperature particolarmente elevate, la risposta del pubblico è stata straordinaria. La formula che unisce shopping, intrattenimento e musica dal vivo si è confermata vincente, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza completa tra i 170 negozi dei principali brand nazionali e internazionali e i grandi eventi sotto le stelle. A chiudere la rassegna è stata Clara, tra le voci più apprezzate della nuova scena pop italiana, che ha portato sul palco tutta la sua energia, la sua eleganza e una presenza scenica capace di conquistare immediatamente il pubblico. La cantante ha aperto il concerto con “Diamanti grezzi”, il brano che l’ha portata alla ribalta, accompagnata fin dalle prime note dal coro dei fan. La scaletta ha poi ripercorso i suoi successi più amati, tra cui “Nero Gotico”, singolo dalle sonorità dance e ritmate che esprime una delle anime più dinamiche e contemporanee del suo percorso musicale.

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Tra musica, luci e momenti di grande partecipazione, Clara non ha fatto mancare sorrisi, saluti e selfie con i fan, costruendo un rapporto diretto con il pubblico e regalando una chiusura intensa alla rassegna.

Il concerto ha concluso tre weekend di grande partecipazione, animati anche dal pre-show di Radio Time 90 Dance, che ha scaldato il palco prima di ogni esibizione. Il successo del Summer Music Village rafforza il posizionamento di Sicilia Outlet Village come luogo di aggregazione e intrattenimento, capace di affiancare alla propria offerta commerciale una programmazione di eventi aperti al territorio.

Archiviata la stagione dei grandi concerti, l’estate continua al Village. È tempo di saldi e Sicilia Outlet Village resta una destinazione da vivere tra shopping, occasioni e momenti di relax, all’insegna dello stile e dell’intrattenimento.

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