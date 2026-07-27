Il 30 luglio Michael Cavalieri torna ad Aidone con Sulfur Road

Dopo il successo del documentario La Porta dell’Inferno, il regista italoamericano Michael Cavalieri torna ad Aidone per presentare Sulfur Road, il suo nuovo lungometraggio, scritto e prodotto dallo stesso autore, dedicato ai Carusi, i giovanissimi minatori delle zolfare siciliane costretti a vivere un’infanzia segnata dalla povertà, dallo sfruttamento e da sacrifici indicibili.

Attraverso la storia di Basilio e Antonino, due amici che si ritrovano dopo una vita per fare i conti con il loro passato, il film restituisce voce a una generazione di uomini e ragazzi che ha conosciuto la durezza del lavoro in miniera. Un racconto intenso di amicizia, famiglia e memoria, che rende omaggio a quanti hanno vissuto e lavorato nelle zolfare siciliane.

Girato in stile neorealista tra il Parco Minerario di Floristella e il territorio ennese, Sulfur Road ha coinvolto anche la comunità aidonese. Lo scorso anno, infatti, l’Amministrazione comunale di Aidone ha promosso un casting che ha consentito a numerosi cittadini di partecipare al progetto cinematografico. Tra loro anche la giovane Cristina Paternicola, che ha affiancato Michael Cavalieri durante le riprese. Un percorso che, come evidenzia l’Assessore alla Cultura Alessandra Mirabella, conferma come il cinema possa diventare uno straordinario strumento di valorizzazione del territorio e della memoria collettiva, coinvolgendo attivamente la comunità e offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita culturale e personale.

«Siamo lieti di accogliere nuovamente Michael Cavalieri ad Aidone – dichiara il Sindaco Annamaria Raccuglia – Sulfur Road restituisce dignità a una pagina fondamentale della nostra storia, ricordando il sacrificio dei Carusi e di tutti coloro che hanno lavorato nelle miniere di zolfo. Custodire e tramandare questa memoria significa preservare un patrimonio umano e culturale che appartiene all’identità della nostra comunità e dell’intera Sicilia.» La presentazione del film sarà arricchita dalle testimonianze di ex minatori e anziani del territorio, che condivideranno ricordi, episodi di vita vissuta e racconti legati all’esperienza nelle miniere di zolfo. Alcune testimonianze saranno proposte anche in lingua gallo-italica di Aidone, contribuendo a valorizzare non solo la memoria del lavoro minerario, ma anche il patrimonio linguistico e identitario della comunità aidonese.

L’appuntamento del 30 luglio sarà dunque un’occasione per incontrare il regista, conoscere da vicino Sulfur Road e riscoprire, attraverso il cinema e le testimonianze dirette, una delle pagine più significative della storia sociale della Sicilia.

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