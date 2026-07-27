Storie correlate

minatori 3

Il villaggio Sant’Anna, memoria storica dei minatori ennesi – di Isabella Giaimo

Riccardo Luglio 27, 2026
famiglia scelfo

Enna rende omaggio alla famiglia Scelfo: Piazza Antonio Scelfo sarà dedicata anche al Cav. Alessandro Scelfo. La famiglia: «Un riconoscimento che custodisce la memoria e i valori di una vita dedicata alla Sicilia»

Riccardo Luglio 25, 2026
pompeo 2

Enna: Questa mattina intitolata una piazza a Pompeo Colajanni

Riccardo Luglio 25, 2026

Ultime notizie

foto2_clara (2)

CLARA CHIUDE UNA STAGIONE DI GRANDI SUCCESSI

Riccardo Luglio 27, 2026
minatori 3

Il villaggio Sant’Anna, memoria storica dei minatori ennesi – di Isabella Giaimo

Riccardo Luglio 27, 2026
surfur road

Il 30 luglio Michael Cavalieri torna ad Aidone con Sulfur Road

Riccardo Luglio 27, 2026

Sanità, M5S: Ospedale di Leonforte depotenziato per accogliere la RSA di Pietraperzia. Schifani e Caruso chiariscano subito

Riccardo Luglio 27, 2026