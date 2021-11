Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: Imminente cambio del tempo

Ancora nebbia persistente a Enna, nella giornata di sabato 6 novembre, a causa dei costanti venti meridionali che ci stanno interessando già da 3-4 giorni. L’elevata umidità, del resto, ha fatto abbassare di nuovo la quota della nebbia sino al fondovalle. Venti moderati o tesi, soprattutto nelle aree più elevate ed esposte della città.

Per domenica 7 novembre, assisteremo alle prime avvisaglie del cambiamento che stiamo annunciando da qualche giorno.

La giornata dovrebbe iniziare con le solite nebbie ma, dopo una temporanea diminuzione della nuvolosità, avremo via via maggiore instabilità e le temperature cominceranno a scendere. In definitiva, l’area depressionaria, responsabile dell’intenso flusso meridionale, si muoverà verso la Sicilia da ovest, portando una nuova fase piovosa, soprattutto dalla notte tra domenica e lunedì, ma con qualche episodio forse anche prima.

In foto, le correnti previste per domenica 7 novembre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

