MINISTRO PER LE DISABILITÀ E GUARDIA DI FINANZA INSIEME PER LEGALITÀ, TRASPARENZA E TUTELA ECONOMICO-FINANZIARIA

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Sintesi

Il Ministro per le disabilità, dott.ssa Alessandra Locatelli e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nella prevenzione.

Comunicato

Roma, 8 luglio 2026 – Il Ministro per le disabilità, dott.ssa Alessandra Locatelli e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nella prevenzione, ricerca e contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione europea, con specifico riguardo alle risorse gestite dal “Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

L’accordo nasce con l’obiettivo di intensificare l’interscambio informativo in materia di analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le rispettive finalità istituzionali e rafforzare i controlli sull’attuazione dell’iniziativa denominata “Vita e opportunità”, finalizzata alla promozione della partecipazione alla vita sociale, dell’autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità.

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Attraverso il Protocollo, il Dipartimento mette a disposizione dei Reparti Speciali della Guardia di finanza le informazioni e i dati relativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno o di incentivo già perfezionate e segnala le posizioni su cui ritiene sussistano elementi di criticità per lo sviluppo di eventuali attività di analisi e controllo.

La Guardia di finanza, da parte sua, assicurerà – nell’ambito delle proprie competenze – il raccordo informativo, curando l’interessamento dei Reparti operativi competenti sul territorio per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa e comunicando al Dipartimento, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli o accertamenti eventualmente svolti.

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