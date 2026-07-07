Il Liceo Artistico “Francesca Morvillo” di Catania dona le opere degli studenti alla Sezione Polizia Stradale di Enna

Si è svolta presso la Sezione Polizia Stradale di Enna la cerimonia di consegna delle opere artistiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Francesca Morvillo” di Catania, a conclusione del progetto educativo inserito nel protocollo di collaborazione dell’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa nasce dal percorso formativo che ha visto il personale della Polizia Stradale impegnato in una serie di incontri e lezioni rivolti agli studenti sui temi della sicurezza stradale, della cultura della legalità e del rispetto delle regole. Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e di crescita, consentendo ai giovani di approfondire il valore della prevenzione e della responsabilità civica.

I contenuti affrontati durante gli incontri sono stati successivamente reinterpretati dagli studenti attraverso il linguaggio dell’arte, dando vita a opere originali che esprimono i valori della sicurezza, della tutela della vita e dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Le opere sono state donate alla Sezione Polizia Stradale di Enna quale segno di riconoscenza per il lavoro svolto e testimonianza del profondo coinvolgimento degli studenti nel progetto.

Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale, dottoressa Maria Grazia Milli, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Enna, dott. Mario Giannotta, e il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Francesca Morvillo” di Catania, professor Raimondo Ferlito.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Polizia di Stato rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere tra le nuove generazioni la cultura della legalità, della sicurezza e della cittadinanza attiva. Il progetto ha dimostrato come l’arte possa diventare un efficace mezzo di comunicazione sociale, capace di trasformare conoscenze, emozioni e valori in messaggi di forte impatto educativo.

Il Dirigente Scolastico, professor Raimondo Ferlito, ha evidenziato il valore dell’esperienza vissuta dagli studenti, ringraziando la Polizia Stradale per la disponibilità e la professionalità dimostrate nel percorso didattico. Analogamente, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno espresso apprezzamento per la qualità artistica delle opere e per la sensibilità dimostrata dai giovani, sottolineando come iniziative di questo genere rafforzino il dialogo tra scuola e istituzioni.

La giornata si è conclusa con la consegna ufficiale delle opere, che saranno esposte presso la sede della Sezione Polizia Stradale di Enna quale simbolo della collaborazione tra il Liceo Artistico “Francesca Morvillo” di Catania e la Polizia di Stato, nonché testimonianza dell’impegno condiviso nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e della legalità.

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