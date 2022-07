Presidenziali22, oggi a Realmonte e domani a Messina i prossimi confronti Chinnici- Floridia- Fava

Agrigento 17 luglio 2022 – Dopo l’incontro odierno nell’Agrigentino (alle 18.00 a Realmonte) si terrà domani, 18 luglio, a Messina il quarto degli incontri e confronti tra i candidati alle Presidenziali22, le primarie del campo progressista in vista delle prossime elezioni regionali.

In campo, come è noto, ci sono Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento 5 Stelle e Claudio Fava. Il confronto di Messina verterà sui temi del “Lavoro, sviluppo, economia” e si terrà in piazza Cairoli alle ore 18.00. Gli ultimi due confronti in programma saranno il 20 a Gela e il 21 a Catania.

A moderare l’incontro saranno come sempre due giornalisti.

E’ prevista la diretta streaming dell’evento sulle pagine Facebook di Barbara Floridia (facebook.com/floridiabarbara) del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia), di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022).

Il voto è in programma sabato 23 luglio, dalle 8 alle 22.

Per votare occorre registrarsi, su una piattaforma on line, appositamente creata, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per poter esprimere il voto online, sia per avere la possibilità di votare in presenza ai gazebo).

