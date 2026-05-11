Storie correlate

Giuseppe Bonsignore (Cimo-Fesmed Sicilia): “La libera professione intramoenia non è la causa delle liste d’attesa. Medici bersaglio ingiustificato delle inadempienze di sistema”

Riccardo Maggio 11, 2026

Vertenza lavoratori ex Almaviva, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpc e Ugl: “La Regione resta in silenzio, i lavoratori no”.

Riccardo Maggio 11, 2026
moncada

Cgil Caltanissetta: la città si risveglia accorgendosi dei problemi del Cepfas e Centro per l’Impiego

Riccardo Maggio 9, 2026

Ultime notizie

Il Coordinamento Civico per Enna aderisce a proposta di un confronto pubblico sulla problematica dell’acqua

Riccardo Maggio 11, 2026

Anche quest’ anno,la nostra Associazione ha promosso il progetto ” Girotondo – Bambini che aiutano bambini” , un progetto ormai collaudato e a cui hanno aderito alcune classi della scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo De Amicis – Enna.

Riccardo Maggio 11, 2026
piantumazione

Oasi Troina; piantati 4 alberi

Riccardo Maggio 11, 2026
chiese aperte

Aidone grande successo per l’iniziativa Chiese Aperte

Riccardo Maggio 11, 2026