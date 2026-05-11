PEDRINI TORNA A SPA: OBIETTIVO CONFERMARSI NELLA GT CUP EUROPE CON PORSCHE

A quasi un anno di distanza dal suo debutto sul circuito di Spa-Francorchamps, Giacomo Pedrini è pronto a tornare sullo storico tracciato belga in occasione del secondo appuntamento della GT Cup Europe 2026.

Dopo i primi punti conquistati nel round inaugurale di Portimão, il giovane talento romagnolo punta a confermare i progressi mostrati al volante della Porsche 992 GT3 numero 27 del team FAEMS Team by Ebimotors, condivisa con Matteo Martinelli. Proprio a Spa, nella passata stagione, Pedrini conquistò un brillante terzo posto al debutto assoluto sul circuito delle Ardenne.

Con i suoi sette chilometri, Spa-Francorchamps rappresenta una delle piste più iconiche e impegnative del motorsport mondiale, capace di unire velocità, tecnica e forti dislivelli. Curve leggendarie come La Source, Eau Rouge-Raidillon, Les Combes, il rettilineo del Kemmel, Blanchimont e la chicane finale saranno ora affrontate per la prima volta dal pilota cesenate al volante della Porsche tedesca.

Giacomo Pedrini: «Spa-Francorchamps è senza dubbio uno dei circuiti più belli e affascinanti del mondo. Tornarci dopo il podio conquistato lo scorso anno è molto speciale. Arriviamo da un weekend positivo a Portimão e l’obiettivo sarà continuare a crescere insieme al team e prendere sempre più confidenza con la Porsche 992 GT3 Cup. Sono fiducioso e non vedo l’ora di scendere in pista, sperando bene nel meteo perché Spa è famosa anche per questo. Conquistare un nuovo podio sarebbe sicuramente positivo».

Il programma del weekend scatterà venerdì 15 con due sessioni di prove libere da 50 minuti ciascuna (ore 9:50 e 14:40), in preparazione del primo turno di qualifica in programma sabato 16 alle ore 11:40, che definirà lo schieramento di Gara 1, al via alle 15:50. Domenica 17 spazio alla seconda sessione di qualifica (ore 9:00) e a Gara 2, con partenza prevista alle 16:00.

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