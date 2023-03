Presenti al I° appuntamento delle Giornate delle Donne del Vino, le Donne dell’Ortofrutta

Migliorarsi professionalmente, sconfiggere la diseguaglianza di genere e promuovere la cultura del vino, è il mood di “Donne, Vino: un mondo Unito”, il filo conduttore de “Le Giornate delle Donne del Vino”.

In Sicilia lo scorso weekend si è svolto il primo appuntamento dedicato alle Giornate delle Donne del Vino, associazione presieduta da Daniela Mastroberardino e che conta a oggi 1018 socie.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, è iniziata a Menfi, Città del Vino Italia 2023, e si svolgerà fino al 12 marzo in molte città italiane.

Presenti alla prima giornata anche le Donne dell’Ortofrutta con Elisa De Luca e Sarà Grasso, export manager di Oranfrizer Gruppo Unifrutti, a rappresentare che quando si parla di Terra e Vita le donne ci sono e fanno squadra.

“E’ stata una piacevole esperienza, molto stimolante, entrare in contatto con un’altra Associazione di Donne, più grande e con una storica più lunga rispetto alla nostra, dell’Ortofrutta, nata nel 2017 ha dichiarato Sara Grasso _ Il leit motiv dell’evento è l’Unione, un tema estremamente importante per il comparto produttivo , sopratutto nel Sud Italia dove l’aggregazione di settore difficilmente attecchisce e quando avviene stenta a funzionare in modo efficace. Le Donne del Vino e dell’Ortofrutta Italiana vanno contro corrente poiché si aggregano dimostrando che l’Unione crea forza e rende vincenti tutte le aziende di un settore… sembrano concetti retorici che invece fanno un’enorme differenza. L’Unione di aziende di una regione o di una categoria di prodotto può spingere un’intero settore nel mercato italiano ed estero creando un vantaggio per tutti

Le Donne, il cui fondamentale contributo nei vari settori del vino o dell’Ortofrutta a tutti i livelli non sempre è riconosciuto ne e’ debitamente evidenziato, vanno oltre e lavorano insieme per costruire. Il punto di vista delle Donne e’ spesso innovativo e risolutivo anche grazie a specifiche caratteristiche di genere.”

Elisa De luca ha specificato che “l’idea della nostra associazione e’ quella di diffondere la cultura dell’ortofrutta, come vien fatto per il vino, valorizzare e creare delle competenze specifiche e dei parametri qualitativi anche per l’ortofrutta, valorizzare la dieta mediterranea, i benefici e la cultura del salubre. Pensare al tour de farm per divulgare le peculiarita’ produttive dei territori siciliani in primis. L’accoglienza qui a Menfi da parte delle donne del vino e’ stata calorosa, abbiamo trovato un gruppo di donne affiatate e propositive che vivono la vita associativa come un servizio e la competitivita’ diventa crescita comune. Complimenti anche all’amministrazione comunale di Menfi, per la capacita’ di valorizzare egregiamente le risorse del territorio”

Samantha Di Laura, socia di entrambe le due associazioni ha dichiarato che ciò che accomuna Vino e Ortofrutta è “La terra, il territorio, lo sguardo sul futuro e la volontà di uscire dalla propria comfort zone per superare limiti e recinti e contribuire davvero a creare un mondo unito. In questo caso un mondo unito dalle professionalità che mettiamo a disposizione dalla Terra e dall’agricoltura; un mondo fatto di grandi e piccole aziende che custodiscono il territorio e creano posti di lavoro e quindi prospettive di vita”.

