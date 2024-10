Presentato presso l’università Kore il libro-intervista “Secretum” di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.

Nell’auditorium Colajanni dell’Unikore è stato presentato “Secretum” un libro scritto da Massimo Franco contenente un’intervista a Mons. Sergio Pagano, Prefetto Emerito dell’ex Archivio Segreto Vaticano. L’evento organizzato dalla parrocchia di Sant’Anna, in collaborazione con l’ateneo ennese, ha visto la presenza di un numeroso e attento pubblico che ha riempito completamente l’auditorium. A fare da moderatore è stato il parroco don Giuseppe Fausciana, nella veste di cappellano universitario, che nella sua introduzione ha ricordato di compiere in questi giorni i primi dieci anni nell’attuale incarico e sottolineato l’importanza di un conseguente approccio intellettuale riferendosi ai giovani studenti con i quali ha a che fare tutti i giorni.

Nel corso della serata è intervenuto l’autore Massimo Franco, illustrando l’importante lavoro svolto grazie alla collaborazione di Mons. Pagano il quale si è reso disponibile nell’illustrare il suo lungo periodo trascorso alla guida dell’Archivio Segreto Vaticano che dall’ottobre 2019 ha cambiato denominazione in “Archivio Apostolico”, il tutto dopo quattrocento anni di vita e con il fine di far percepire, sempre in un ambito di segreto, una condizione comunque di trasparenza. Mons. Pagano ha evidenziato alcuni passaggi determinanti della sua attività, riportati nel libro-intervista, tra i quali le vicende connesse al processo a Galileo Galilei, in cui viene sottolineato la lotta tra scienza e fede con l’imposizione allo scienziato nel corso della sua vita di affermare che le proprie idee erano semplici ipotesi. Altro capitolo analizzato è stato quello relativo alla figura di Papa Pio XII, definito “Papa dei silenzi”, vissuto in un momento tragico della storia vaticana. A dialogare con Mons. Pagano e il giornalista Massimo Franco sono stati anche i professori Salvatore Ferlita e Luca Pedullà, entrambi dell’Unikore, rispettivamente docenti di Letteratura e di Diritto Ecclesiastico.

Valeria Restuccia.

