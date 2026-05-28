Presentato alla città di Verona

il 44° Rally Due Valli

L’appuntamento organizzato dall’Automobile Club Verona si correrà dal 4 al 6 giugno quale terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco valido anche per la Coppa Rally di Zona 4. Percorso rivisitato, torna una prova in notturna e la Valpolicella come non accadeva da oltre vent’anni.

In alto da sx Ferrari, Baso, Riva e Cuomo.

Verona, 28 maggio 2026 – È stato presentato alla città di Verona il 44° Rally Due Valli. La conferenza stampa istituzionale si è svolta oggi nella Sala Arazzi del Comune di Verona alla presenza dell’Assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Verona Tommaso Ferrari, del Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, del Direttore Riccardo Cuomo e del Presidente di ACI Gest Alberto Mario Riva, già Direttore di Gara di questa manifestazione.

Verona sarà ancora una volta il cuore pulsante del Rally Due Valli. L’edizione 2026 della gara organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport, in programma dal 4 al 6 giugno come terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e della Coppa Rally di Zona 4, si prepara ad abbracciare il territorio veronese con un format rinnovato che torna in Valpolicella ad oltre vent’anni dall’ultima volta e un forte legame con la città.

LA CENTRALITA’ DI VERONA

Il quartier generale dell’evento sarà nuovamente allestito a Veronafiere, che ospiterà il parco assistenza presso l’area P7, confermandosi punto nevralgico della manifestazione. All’interno del PalaExpo troveranno invece spazio Direzione Gara e Sala Stampa, consolidando ulteriormente il ruolo centrale di Verona nella gestione operativa e mediatica dell’evento.

Ma sarà soprattutto Piazza Bra a rappresentare la grande cartolina del Rally Due Valli 2026. Il salotto buono della città diventerà infatti il palcoscenico principale della manifestazione nella giornata di sabato 6 giugno, accogliendo concorrenti, team e pubblico in uno scenario unico nel panorama rallistico italiano.

La giornata conclusiva vedrà il doppio coinvolgimento delle due gare. In mattinata Piazza Bra ospiterà il passaggio dei concorrenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco pronti a prendere il via della seconda tappa, mentre sarà anche il punto di partenza ufficiale della Coppa Rally di Zona 4. In serata la piazza tornerà protagonista per gli arrivi finali: dalle 17:00 circa sfileranno gli equipaggi della Coppa di Zona, mentre dalle 20:15 sarà il momento dell’arrivo del CIAR Sparco, con la cerimonia conclusiva che incoronerà i vincitori del 44° Rally Due Valli nel cuore di Verona.

Ad accompagnare il pubblico durante tutta la manifestazione sarà inoltre la voce ufficiale di Nicola Villani, noto telecronista Eurosport e speaker della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship, presenza di assoluto prestigio che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza per appassionati e spettatori.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alla mezzanotte di venerdì 29 maggio, ma l’elenco dei protagonisti già annunciati conferma un’edizione dal profilo internazionale particolarmente elevato. Verona si prepara infatti ad accogliere equipaggi provenienti da tutta Europa, in una gara che storicamente ha quasi sempre premiato piloti italiani dato che l’ultima edizione a parlare straniero è quella del 2020, quando il finlandese Jari Huttunen, riuscì a conquistare il successo assoluto.

I PRIMI NOMI

Nell’attesa della chiusura delle iscrizioni, grande attenzione sarà rivolta ad Andrea Crugnola e Luca Beltrame sulla nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Il pluricampione italiano sarà uno degli uomini più attesi del weekend e porterà per la prima volta la nuova vettura della casa torinese sulle prove speciali veronesi, in un debutto che rappresenta uno dei temi tecnici più interessanti dell’intera stagione CIAR Sparco. Atteso anche l’attuale leader di campionato Roberto Daprà, portacolori dell’ACI Team Italia, nuovamente al volante della Škoda Fabia RS Rally2. Il pilota trentino resta uno dei nomi di riferimento del panorama nazionale e punta a inserirsi immediatamente nelle posizioni di vertice dopo la vittoria alla recente Targa Florio.

Nutrita anche la presenza straniera, a partire dallo sloveno Bostjan Avbelj, ormai presenza fissa e competitiva nel CIAR Sparco, fino ai finlandesi Lauri Joona e Benjamin Korhola. Quest’ultimo arriverà a Verona insieme al copilota Kristian Temonen, reduce dalla vittoria assoluta al Royal Rally of Scandinavia, appuntamento del FIA European Rally Championship disputato la scorsa settimana in Svezia, al fianco di Mikko Heikkila. A completare il quadro internazionale anche il tedesco Albert Von Thurn und Taxis, altro nome di grande esperienza europea pronto a sfidare le impegnative prove speciali veronesi con la Škoda Fabia RS Rally2.

IL PERCORSO

Dal punto di vista sportivo il Rally Due Valli 2026 proporrà un percorso tecnico e spettacolare, con 13 prove speciali e 144,16 chilometri cronometrati per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, suddivisi in due tappe. Un ritorno a una configurazione di grande spessore, la più estesa dal 2019, con prove storiche, conferme e rientri attesi.

La gara scatterà venerdì 5 giugno dopo lo shakedown di Alcenago con la prova spettacolo “Alcenago – Tomasi Auto” trasmessa in diretta su ACI Sport TV e RAI Sport, seguita dalle prove “Cappella Fasani – Business Service” e dal ritorno della “San Peretto – PrenotAci”, che riporterà il Due Valli in Valpolicella a 26 anni dall’ultima apparizione, l’ultima volta fu nel 2000 che coinvolse un tratto di questa prova speciale.

Sabato 6 giugno sarà invece la giornata decisiva, con otto prove speciali per il CIAR e sei per la Coppa Rally di Zona. Riflettori puntati sulle classiche “Moruri – Up Rent”, nuovamente “Alcenago – Tomasi Auto” e “San Francesco – Seven Car”, quest’ultima destinata a chiudere il rally come Power Stage finale.

RALLY THERAPY A CERRO VERONESE

Nel programma è stata annunciata qualche giorno fa anche l’iniziativa sociale “Rally Therapy – A Bordo di un Sogno”, organizzata in collaborazione con ULSS 9 Scaligera, il Comune e la Pro Logo di Cerro Veronese, che venerdì 5 giugno dalle 10:00 alle 16:00 in Piazzale Alferia, permetterà a ragazze e ragazzi diversamente abili di vivere l’emozione di salire su una vera vettura da rally e provare l’emozione di questa affascinante disciplina.

Tutte le informazioni, il programma completo, le cartine e le indicazioni logistiche sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.rallyduevalli.it

I COMMENTI

Adriano Baso, Presidente Automobile Club Verona:

“Per me il Rally Due Valli rappresenta qualcosa che va oltre il semplice aspetto sportivo. Ho avuto la fortuna di vivere questa gara in tutte le sue epoche: da pilota negli anni Settanta, passando per l’era delle Gruppo B, fino al ruolo attuale di organizzatore. Oggi il Due Valli è uno degli appuntamenti più importanti del rallismo italiano e l’edizione 2026 conferma ancora una volta il valore nazionale e internazionale della manifestazione, capace di portare a Verona equipaggi e nomi di prestigio da tutta Europa. Con orgoglio possiamo dire di essere ancora qui con una gara che continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per il rallismo nazionale. Un grazie va anche alle istituzioni, al Comune di Verona, alle Forze dell’Ordine, ai volontari, ai partner e a tutte le persone che stanno lavorando per questa edizione.”

Riccardo Cuomo, Direttore Automobile Club Verona:

“L’edizione 2026 del Rally Due Valli rappresenta uno sforzo organizzativo molto importante sia dal punto di vista tecnico che economico. L’aggiornamento regolamentare ci ha consentito di proporre un percorso più lungo e articolato, con un incremento dei chilometri cronometrati, il ritorno di prove storiche e alcuni tratti completamente rivisti. Questo comporta un grande lavoro sul fronte degli allestimenti, della sicurezza e del coordinamento operativo, nel rispetto degli standard richiesti da un evento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Ringraziamo tutti i partner pubblici e privati, i comuni coinvolti e il gruppo di lavoro che da mesi opera dietro le quinte”.

Alberto Mario Riva, Presidente ACI Gest:

“La mia storia personale è profondamente legata al Rally Due Valli. Ho vissuto questa gara per tanti anni prima come ufficiale di gara e poi come Direttore di Gara, seguendone l’evoluzione attraverso generazioni diverse del rallismo italiano. Ogni edizione aggiunge una pagina importante a una storia che oggi arriva alla quarantaquattresima edizione. Il dispiegamento di uomini e mezzi sarà imponente, desidero ringraziare ACI Verona Sport per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento e tutte le persone che stanno contribuendo con professionalità e passione alla riuscita della manifestazione”.

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