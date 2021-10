Presentato a Cagliari l’Island X Prix di Extreme E

Si corre a Teulada nell’Area Addestrative dell’Esercito.

Progetto benefico dedicato a poseidonia marina e ulivi danneggiati dagli incendi

Presentata oggi, presso l’Assessorato Regionale al Turismo, la tappa italiana ed

europea della nuova serie internazionale Extreme E. L’Island X Prix si correrà

all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada il 23-24 ottobre

prossimi e sarà la quarta prova del campionato internazionale riservato ai Suv

elettrici che ha già fatto tappa in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia.

L’Automobile Club Italia, federazione motoristica italiana, co-organizza e coordina

l’evento affidandosi all’esperienza del motorsport regionale. Accanto a pietre miliari

come il Ris, l’Aci riesce ora a regalare all’Italia e alla Sardegna una delle prove

della prima edizione dell’innovativo Extreme E.

“È un grande piacere essere nuovamente qui in Sardegna per dare il via un evento

straordinario, eccezionale, l’unico in Europa di questa serie Extreme E voluta da

Alejandro Agag”, ha commentato Angelo Sticchi Damiani, Presidente

dell’Automobile Club Italia e Vice Presidente della Fia. “I grandi Suv con

motorizzazione elettrica ed emissioni zero correranno in una terra poco conosciuta

come Capo Teulada, che sino ad ora è stata impiegata per le esercitazioni

dell’Esercito e che adesso ospiterà un’altra tipologia di mezzi, queste fantastiche

macchine. I team in gara sono posseduti da grandi campioni come Hamilton,

Rosberg, Button e tanti altri, quindi grande spettacolo in una terra fantastica e

questa per me è una grande gioia e una grande soddisfazione. Ringrazio il

presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, e il suo staff per il grande lavoro

svolto per il determinante lavoro svolto per portare questo altro grande evento in

Sardegna”.

Extreme E, ideata dal patron della Formula E, Alejandro Agag, impiega la visibilità

data dagli eventi motoristici, garantita anche dalla presenza di team e piloti di

prim’ordine, per sensibilizzare il pubblico ai temi ambientali come gli effetti negativi

generati dai cambiamenti climatici. In ogni tappa della propria serie, grazie ai propri

scienziati, Extreme E realizza un Legacy Programme per compensarne i danni.

In Sardegna, grazie alla partnership con Enel, Extre E realizzerà un doppio

progetto in collaborazione con l’organizzazione MedSea: uno riguarderà la

riforestazione della poseidonia marina, l’altro un intervento di recupero delle piante

di ulivi danneggiati dagli incendi degli scorsi mesi nei tanti comuni sardi

dell’Oristanese coinvolti nei roghi, anche con il ripristino dei terrazzamenti in cui gli

orti di ulivi sono coltivati.

“Siamo molto onorati di fare questa gara in Sardegna, un posto incredibile in cui

possiamo anche parlare di tematiche ambientali, degli incendi che si sono

sviluppati negli scorsi mesi e fare qualcosa in merito. Sarà una grande gara con

alcuni dei piloti più forti al mondo, come Carlos Sainz e Sebastien Loeb. Penso che

l’Island X Prix sarà un grande successo”, ha sottolineato il fondatore e Ceo di

Extreme E, Alejandro Agag. “Il Legacy Programme è molto importante per noi,

facciamo un lavoro in ogni parte del mondo in cui andiamo e qui ci concentreremo

sulla poseidonia oceanica, pianta acquatica molto importante per l’assorbimento

del carbonio lavoreremo per riforestarla e poi, sulla terra ferma, interverremo sugli

sugli ulivi danneggiati dagli ultimi incendi, proveremo a salvarli e ripristineremo i

terrazzamenti dove crescono”

L’Assessorato Regionale del Turismo, dell’Artigianato e del Commercio, supporta

l’evento Island X Prix, che nei dieci giorni a cavallo dell’evento registrerà una

richiesta reale di 3500 notti in albergo tra staff Extreme E, Aci, commissari,

operativi, tecnici. A questi si sommano più di 10.000 pasti, che verranno garantiti

nei dieci giorni indicati da un’azienda locale.

“Restiamo nell’ambito del turismo sportivo ma, grazie a questa iniziativa,

toccheremo anche temi ambientali. Lo sport raccoglie tanti contenuti ed un’altra

opportunità da sfruttare e raccontare. Sono contento di aver avuto l’occasione di

finanziare questo evento, che ci consentirà, ancora una volta, di allungare la

stagione, stavolta registrando numeri di grande rilievo nel Sulcis, coinvolgendo

peraltro anche un’area militare”, ha spiegato l’Assessore al Turismo, Gianni

Chessa. “Siamo in pandemia dichiarata, il prossimo anno se Dio vuole faremo

questo bellissimo evento aperto a tutti ma intanto è importante comunicare cosa si

sta svolgendo in Sardegna. Oggi andiamo nel mondo per poi portare il mondo qui”.

Soddisfazione anche da parte del Generale di Divisione Francesco Olla,

Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna: “Siamo orgogliosi di far

parte di questa organizzazione e di poter mettere a disposizione le nostre aree

addestrative perché, se guardate nella giusta prospettiva, possono essere

un’importante risorsa per i territori, come in questa occasione. L’Esercito è

un’istituzione al servizio dei cittadini, quindi siamo sempre disponibili a qualsiasi

tipo di confronto, dialogo e collaborazione, soprattutto se con il nostro contribuito

andiamo incontro alle esigenze del territorio. Questo evento possiamo considerarlo

una sintesi di due anni e mezzo di intenso e produttivo lavoro di squadra,

concretizzatosi con la sottoscrizione, con il presidente Solinas, del disciplinare

d’uso del Poligono di Capo Teulada che include in sé, anche tutte le proposte

avanzate dalle precedenti giunte regionali e dai precedenti comitati misti paritetici. Il

tutto, grazie al continuo dialogo interistituzionale fra i rappresentanti della Forza

Armata, la giunta regionale e i territori, compresi i sindaci di Teulada, Sant’Anna

Arresi e i sindaci del Basso Sulcis. Attraverso questo tipo di collaborazioni

vogliamo, in estrema sintesi, essere una parte della soluzione e non parte del

problema”.

INFORMAZIONI SU TEAM E PILOTI

Tra i team in gara anche quelli del piloti di Formula 1, Lewis Hamilton, Niko

Rosberg e Janson Button.

I team sono:

– X44 di Lewis Hamilton che schiera la spagnola Cristina Gutiérrez e il francese

nove volte campione del mondo di Rally, Sebastien Loeb;

– Rosberg X Racing di Nico Rosberg, schiera lo svedese Johan Kristoffersson e

l’australiana Molly Taylor;

– Veloce Racing, schiera Jamie Chadwick e Stéphane Sareazin;

– Acciona/Sainz XE Team, schiera Carlos Sainz Senior (due volte campione del

mondo di rally e padre dell’attuale pilota Ferrari) e Laia Sanz;

– JBXE di Janson Button, schiera gli svedesi Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Kevin

Hansen;

– XITE Energy Racing, schiera il britannico Oliver Bennett e la spagnola Christine

Gz;

– Segi Tv Chip Ganassi Racing, schiera gli americani Kyle Leduc e Sara Price;

– Andretti United Extreme E, schiera Timmy Hansen e Cate Munnings;

– ABT Cupra XE, schiera lo svedese Mattias Ekstrom e la tedesca Jutta

Kleinschmidt (unica donna al mondo ad aver vinto la Dakar, nel 2001).

INFORMAZIONI UTILI

La gara si svolgerà all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada

il 23/24 ottobre prossimi.

Nel corso della settimana, il tracciato di gara sarà teatro di una serie di test,

compresi quelli che avranno come protagonisti i rookie, ovvero i piloti candidati a

occupare un sedile nella prossima stagione, che potranno mostrare le proprie doti

al volante degli Odyssey 21.

La sala stampa di Extreme E offre un numero di postazioni limitate per la stampa a

italiana ed estera. Per questa ragione, il 23-24 ottobre, i posti in sala stampa

verranno riservati ai giornalisti e l’organizzazione metterà a disposizione dei media

le immagini, disponibili nell’area media del sito ufficiale.

Al fine, tuttavia, di dare la possibilità ai fotografi interessati di raccontare attraverso

i propri scatti la realtà dell’Island X Prix, l’organizzazione consentirà a un numero

limitato di fotografi professionisti, che hanno inoltrato o inoltreranno richiesta di

accredito, di accedere all’interno dell’area di gara nei giorni e negli orari in cui

verranno svolti i test.

SITI WEB DI RIFERIMENTO

https://www.extreme-e.com

https://www.acisport.it/it/home

http://www.sassari.aci.it/Notizie-ed-eventi

MEDIA CENTER

(previa registrazione, Extreme E consente di scaricare video, immagini, comunicati)

https://www.extreme-e.com/en/mediacentre

RICHIESTE DI ACCREDITO

– Stampa italiana: press@sassari.aci.it

– Stampa estera: https://www.extreme-e.com/en/accreditations/signup

