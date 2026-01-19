Premio giornalistico Fondi Ue Sicilia, Schifani consegna i riconoscimenti agli 11 vincitori della terza edizione “Fesr L’Europa si racconta”

Premiati gli undici giornalisti che hanno saputo raccontare meglio la spesa dei fondi Ue in Sicilia nel 2025. Si è tenuta stamani, a Palazzo d’Orléans a Palermo, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del premio giornalistico “Fesr, l’Europa si racconta”. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è voluta dal governo regionale e organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, per sottolineare l’importanza dell’informazione sull’uso delle risorse europee.

Ha premiato i vincitori il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sono intervenuti alla cerimonia il presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, Concetto Mannisi, e la dirigente del servizio Comunicazione del dipartimento regionale Programmazione, Angela Antinoro.

«Credo molto nel ruolo dell’informazione – ha detto il presidente Schifani – e nell’importanza del lavoro dei giornalisti impegnati nel raccontare la verità e i fatti con obiettività, rigore e competenza, nel rispetto dei principi di professionalità che devono sempre guidare l’attività giornalistica. Un’informazione seria e responsabile, capace di approfondire i temi con metodo e precisione, è un presidio fondamentale di democrazia. In questo contesto, la critica, sia positiva che negativa, se fondata su dati verificati e su un’analisi accurata, rappresenta comunque e sempre uno stimolo costruttivo per le istituzioni e per il miglioramento dell’azione pubblica. Premiare i cronisti che raccontano la spesa dei fondi Ue in Sicilia significa valorizzare un giornalismo di qualità, attento, indipendente e tecnicamente preparato. È al tempo stesso un invito e un riconoscimento alla sana competizione professionale su una materia complessa e altamente tecnica che, proprio per questo, non può prescindere da un’ampia e corretta divulgazione, condotta con un linguaggio chiaro, semplice e comunicativo, ma sempre aderente ai fatti e ai dati ufficiali».

Undici i vincitori della terza edizione, rivolta agli autori di articoli, reportage e servizi sull’utilizzo dei fondi europei spesi nell’Isola, andati in onda o pubblicati tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2025. Cinque le categorie prese in esame dalla commissione di valutazione: tv, web, carta stampata, radio e agenzie di stampa.

Ecco i cronisti premiati. Per la carta stampata, primo posto ad Anna Restivo e secondo ad Andrea D’Orazio, entrambi con articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia. Per le agenzie di stampa, primo classificato Giuseppe Marinaro (Agi), secondo Salvo Ricco (Ansa). La categoria radio è andata invece, ex aequo, a Nadia D’Amato (Radio Sole) e Roberto Chifari (Radio Med). Per la Tv, primo Antonio Carreca di Sestarete e secondo Luciano Gianluca Calì, con un servizio andato in onda su Tele Tirreno. Per il web, si è classificato al primo posto Calogero Morreale (Gds.it), seguito da Serena Termini (IlMediterraneo24.it). A quest’ultima, risultata migliore seconda in assoluto per punteggio, è stato assegnato (in applicazione del regolamento) il primo premio della categoria “Giornalista under 30”, rimasta priva di istanze; allo stesso modo, il secondo posto della sezione è andato a Carmelo Lombardo (Sestarete), come migliore terzo per punteggio.

La commissione di valutazione, della quale hanno fatto parte componenti della Regione e dell’Ordine dei giornalisti, ha esaminato gli elaborati tenendo conto della chiarezza espositiva, dell’efficacia comunicativa, dell’originalità, del grado di approfondimento e della correttezza di termini utilizzati nel raccontare fatti, storie e progetti finanziati con le risorse dell’Unione europea in Sicilia. I primi classificati si sono aggiudicati un viaggio di tre giorni con visita alle istituzioni comunitarie all’estero. A tutti i vincitori è andata inoltre una gift card da 500 euro da spendere nell’acquisto di supporti tecnologici.

