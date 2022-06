Si è conclusa la prima, purtroppo molto intensa, ondata di caldo di questa estate: i valori massimi di 34-35 gradi ad Enna alta sono stati da record per l’inizio di giugno. Ora ci aspetta un periodo con temperature più consone: già oggi torneranno in media (massime di 26-28 gradi) mentre venerdì avremo valori anche più bassi della norma. Questo cambiamento del tempo è legato al passaggio di un impulso instabile che determinerà delle precipitazioni nelle zone tirreniche e nella Sicilia settentrionale in genere: da noi potrebbe arrivare qualche pioggia sparsa nel pomeriggio di venerdì. Avremo, in più, un’intensificazione dei venti, dapprima occidentali e poi, domani, anche da tramontana. Dopo il passaggio di questo veloce impulso più fresco, le temperature per il fine settimana resteranno perfettamente in media, con clima stabile. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

