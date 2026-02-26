Storie correlate

de luca

Verso le elezioni amministrative: l’assessore Nico De Luca “Non condivido scelta della compagina di governo della città di una marcata virata a destra”

Riccardo Febbraio 25, 2026

Enna Consiglio Comunale il 3 marzo

Riccardo Febbraio 25, 2026

Nomine giunta: a Frittitta l’interim dell’Autorità di bacino, a Rizza proroga per gli Affari extraregionali

Riccardo Febbraio 24, 2026

Ultime notizie

padel coperto

Calascibetta: si copre il campo comunale di Padel

Riccardo Febbraio 26, 2026
arancio

Rugby: accordo tra Unione Rugby Enna e Università Kore

Riccardo Febbraio 26, 2026
acquamara

Regalbuto: Riqualificazione versante Acquamara

Riccardo Febbraio 26, 2026
laboratorio 1

Calascibetta: al Teatro Contoli – Di Dio laboratorio di riscrittura scenica

Riccardo Febbraio 26, 2026