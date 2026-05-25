Amministrative. Di Paola (M5S): Con il campo alternativo si vince e si batte il centrodestra

Palermo 25 maggio 2026 – “Con il campo alternativo si vince e si batte il centrodestra. I risultati del Movimento 5 Stelle e della coalizione progressista alle amministrative in Sicilia testimoniano il gradimento dei cittadini nel presentarsi alle urne per votare candidati specchiati, credibili e capaci. In ciascuno dei comuni dove ci siamo presentati da perno della coalizione progressista alternativa alle destre di Schifani e Meloni, abbiamo ottenuto risultati che premiano le nostre scelte e che confermano il grande lavoro fatto sui territori”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito dei risultati dello spoglio elettorale della tornata di amministrative in Sicilia.

“Alla maggioranza dei siciliani – prosegue Di Paola – non interessano le beghe e le promesse dei partiti e lo hanno dimostrato con il voto libero ai nostri candidati. Ai nuovi sindaci e consiglieri della coalizione progressista voglio rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro, sempre nell’interesse dei cittadini. Ciascun Comune dove entra per la prima volta un nostro consigliere, è un segnale di cambiamento che ci porterà a governare la Sicilia” – conclude.

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