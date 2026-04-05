Ponte di Pasqua e Pasquetta: cosa c’è da vedere a Enna

Dovrebbero essere delle giornate dal clima clemente quella odierna e di domani e che potrebbero incoraggiare tantii turisti a venire a visitare la nostra città. Chi dovesse venire oggi domani troverà aperto per tutta la giornata il Museo regionale Varisano dove oltre ai reperti archeologici già presenti potrà ammirare due mostre una realtiva ai ritrovamenti negli scavi in contrada Cuticchi in territorio di Assoro e l’altra organizzata da Siciliantica regionale sull’archeologo Paolo Orsi. Per quanto riguarda invece gli altri siti, aperte le aree museali a Palazzo Chiaramonte e a quella che ospita la storia delle confraternite all’ex Convento dei Cappuccini. Rimane ancora inspiegabilmente chiusa l’area museale del Mito vicino la Rocca di Cerere. Aperto anche il castello di Lombardia che però in questo inizio d’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente vede un calo di visitatori del 70 per cento. Tra i motivi principali le difficoltà dei pullman ad arrivare davanti al maniero dopo i lavori di riqualificazione effettuati che però hanno ridotto notevolmente l’area di manovra dei pullman. Chiusa invece la Torre di Federico. Da poter visitare anche il sacrario dei caduti all’interno della chiesa di Santa Chiara. Nel pomeriggio di oggi la possibilità di poter assistere alla cerimonia religiosa de A Paci nei pressi del Duomo. Chi volesse godersi un po di natura può optarare per una visita all’area attrezzata Proserpina gestita dall’azienda delle foreste a pochi metri dall’ingresso dell’autodromo di Pergusa dove si potrà andare a praticare dell’attività fisica ma anche delle semplici passeggiate.

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