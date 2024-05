PIAZZA ARMERINA- OGGI IL MOTORADUNO REGIONALE DEI VESPA CLUB SICILIANI.

Il Vespa Club di Piazza Armerina, con il patrocinio gratuito del Comune di Piazza Armerina, è lieto di annunciare il Raduno Turistico Regionale Sicilia, un evento imperdibile che avrà luogo nella nostra splendida città il 19 maggio 2024 e che è parte integrante del nostro calendario di manifestazioni. Premiazione Coppa Vespa più anziana, Coppa Vespista più anziano, Coppa Vespista più giovane. Coppa Vespista donna. Si prevede la partecipazione di molti entusiasti equipaggi, pronti a esplorare il ricco patrimonio storico e artistico, patrimonio UNESCO che la nostra città ha da offrire. Dalla suggestiva Basilica Cattedrale al maestoso Museo Palazzo Trigona, al Castello Aragonese, alla rinomata Pinacoteca al suggestivo Teatro Garibaldi, il Gran Priorato di Sant’Andrea e oltre, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza e nella cultura locale.Dopo un’intensa mattinata di esplorazione, i partecipanti potranno fermarsi per il pranzo presso il Parco Hotel Paradiso, una location di primordine. IL programma dell’evento includerà diverse attività: Alle ore 9.00, Iscrizione – registrazione e il benvenuto degli equipaggi presso la locale Piazza Falcone Borsellino: Colazione e consegna gadget. Premiazione Coppa Vespa più anziana, Coppa Vespista più anziano, Coppa Vespista più giovane, Vespista donna. Il saluto da parte del Sindaco Avv. Nino Cammarata, che darà il benvenuto agli ospiti. Alle ore 11.30, inizio del tour guidato della città, per scoprire i suoi segreti e le sue meraviglie. Infine, il pranzo presso il Parco Hotel Paradiso a C/da Sant’Andrea. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo straordinario evento che celebra la passione per le Vespe e l’amore per la bellezza della Sicilia. Vi aspettiamo numerosi per un’indimenticabile giornata all’insegna della cultura, dell’amicizia e del divertimento!

