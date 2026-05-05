Piazza Armerina tra Alta Moda e Villa del Casale by night

Nel corso della festa svoltasi ieri nel Romano Palace di Catania in onore di Olga Bianchi, nota modella e imprenditrice, e del suo progetto del Fashion Show, si è parlato dell’importante evento nella Città dei Mosaici che “fungerà da amplificatore per la promozione internazionale del Sito Unesco”, come ha dichiarato il vicesindaco Messina. Quest’ultimo ha poi ricordato che dal 9 maggio, data della sfilata, “la Villa resterà aperta anche la sera, fino alle 22.30 e con un ingresso dal costo quasi dimezzato”. La felicità di Olga Bianchi: “Ho raggiunto il successo in età matura e il mio percorso vuol essere un esempio per quelle donne che si sentono uniche”. Così, 60 modelle di una dozzina di Paesi europei, sfileranno sabato nella Villa e domenica davanti alla Cattedrale di Piazza Armerina. I riferimenti al “bikini romano”.

Olga Bianchi, notissima modella, ha festeggiato in Sicilia i suoi 45 anni, celebrando anche il secondo compleanno del suo progetto del Fashion Show, che, nel prossimo week end, culminerà in due attesissime sfilate di Alta Moda a Piazza Armerina.

La festa svoltasi ieri sera nel Romano Palace di Catania, ha coinvolto i primi arrivati – 150 persone delle 200 previste – che daranno vita nel fine settimana a un evento nato con l’obiettivo di proporre la Città dei mosaici anche come territorio fashion.

“Un’importante manifestazione – ha sottolineato Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura della città cuore della Sicilia – che fungerà da amplificatore per un’ulteriore promozione internazionale della Villa Romana del Casale. La Bellezza delle donne incontra la Bellezza dei luoghi. Inoltre, a partire dal nove maggio e fino al 30 ottobre, come reso noto dal direttore del sito Unesco, Carmelo Nicotra, che ha condiviso la decisione con i Comuni del Comitato tecnico scientifico, la Villa sarà aperta fino alle 22.30 e con un ingresso dal costo quasi dimezzato, da 17 a 10 euro. Questo per cercare di spalmare anche nella seconda parte della giornata il numero, elevatissimo, di visitatori. Ciò dovrebbe inoltre spingere i turisti a soggiornare per più tempo e a pernottare nei nostri territori”.

Nell’ambito dell’operazione promozionale, era già stato lanciato nei mesi scorsi il biglietto unico tra due grandi mostre: Equus Inter Lumina, di Gustavo Aceves, proprio nella Villa Romana e, nel Palazzo Trigona, Da Picasso ad Andy Warhol, le ceramiche dei grandi artisti con opere di Chagall, Mirò, Dalì, Marina Abramovic, Cattelan e altri.

“Un volano, insomma – ha aggiunto Messina – per la promozione del Simpa, il sistema museale di Piazza Armerina, ampliatosi con il Museo del libro antico”.

Il progetto di valorizzazione di quest’ultimo – che vanta oltre cinquantamila volumi – prevede, ha ricordato il Vicesindaco, “la trasformazione, finanziata dal Ministero della Cultura, della Biblioteca in un centro multimediale, cuore di un’animazione culturale che andrà avanti almeno fino a dicembre”.

Ma torniamo alla festa per Olga Bianchi, che, applauditissima, ha raccontato di aver “raggiunto il successo in età matura”, un percorso esemplare “per quelle donne che si sentono uniche”.

“Mi piaceva tanto – ha spiegato – fare corsi per le donne normali, che sono bellissime e meritano di sfilare in passerella come chiedono. Ma gli organizzatori con cui lavoravo volevano solo modelle alte e giovani. Di qui l’idea di creare un evento itinerante di Alta moda e networking con non professioniste al fine di celebrare l’eleganza femminile abbattendo gli stereotipi dell’età e non solo: un progetto unico al mondo”.

Nacque così l’Olga Bianchi Fashion Show, presentato con straordinario successo nel 2024 due volte a Bergamo, a Stresa e l’anno successivo a Venezia e Milano.

“Adesso – ha aggiunto Olga Bianchi – il nostro Fashion Show è a Piazza Armerina, bellissima città, antica, dove si trova la Villa Romana: quando ho visto i suoi mosaici me ne sono innamorata e pregavo perché mi dessero l’opportunità di sfilare qui”.

Un evento che punta su allegria e gioia di vivere, come ha dichiarato la Bianchi collegandosi via web, il primo maggio, con le modelle. E durante la Festa di ieri, sono cominciate a filtrare alcune indiscrezioni sull’appuntamento di Piazza Armerina: chi vi assisterà potrà apprezzare abiti creati da stilisti d’ogni parte del mondo, compresi i siciliani. In particolare, sei creatori di moda sono allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, seguiti dalla docente Liliana Nigro. Ma ci sarà anche Rosa Platania, talentuosa fashion designer catanese.

“Dopo le masterclass di portamento per le modelle – ha sottolineato il Vicesindaco – seguite da 150 tra maestri del design, stilisti, acconciatori, truccatori, fotografi e blogger, le signore sono pronte per quest’iconico evento che rimarrà nell’immaginario collettivo, con le sfilate nella Villa del Casale e davanti la Cattedrale di Piazza Armerina”. Tutti potranno così scoprire come, nel cuore della Sicilia, ci sia una città patria della Moda fin dal tempo degli antichi romani, come dimostrano i mosaici che ritraggono le palestrite con un costume che lasciava scoperte spalle, gambe, pancia e ombelico.

E fu proprio all’indomani dell’apertura della Villa, nel 1954, che il New York Times svelò al mondo come il bikini, presentato otto anni prima a Parigi dallo stilista Louis Réard, avesse un illustre e antichissimo precedente… in Sicilia.

Advertisement

Advertisement

Visite: 131