Due piazzamenti importanti per i piloti della scuderia RO racing nelle gare dello scorso fine settimana. Piazza d’onore per Saverio Miglionico allo Slalom del Molise e vittoria di Gruppo e classe per Giuseppe D’Angelo alla Levico Vetriolo Panarotta.

Nuove soddisfazioni per i colori della scuderia RO racing con due splendidi piazzamenti dei propri piloti nelle due gare a cui hanno preso parte lo scorso fine settimana.

A Campobasso allo Slalom del Molise, valido per il Campionato italiano di specialità, Saverio Miglionico, ha fatto sua la piazza d’onore, a bordo della sua Osella Pa21. Un piazzamento importante in vista del prosieguo di campionato. Per il pilota lucano l’appuntamento col successo è soltanto rinviato.

In Trentino alla Levico Vetriolo Panarotta, giunta alla sua ventiquattresima edizione e valida per il Campionato italiano velocità della montagna, Giuseppe D’Angelo, al volante della sua Ferrari 488 Challenge Evo, ha inanellato una nuova prestazione di successo e si è nuovamente imposto sia nella classifica di Gruppo sia in quella di classe.

08/26

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