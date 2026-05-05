A Troina la festa del Centro Alpino Italiano Sicilia

Si sono spenti i riflettori sulla Festa del CAI Sicilia, ma il calore che abbiamo respirato a Troina dall’1 al 3 maggio continuerà a battere forte dentro ognuno di noi. Sono stati giorni intensi, fatti di passi condivisi, sguardi stupiti davanti alle nostre bellezze culturali e quel senso di libertà che solo il nostro territorio sa regalare. Vogliamo dire grazie al Direttivo Regionale GR CAI Sicilia per la fiducia immensa che ci avete accordato. Spero che i nostri sorrisi siano stati la risposta migliore al vostro supporto. All’Amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto e per averci permesso di mostrare il volto più bello di Troina. A chiunque ha collaborato, dietro ogni dettaglio c’è stato il lavoro silenzioso di mani e cuori instancabili. Senza di voi, questo ingranaggio perfetto non si sarebbe mai mosso. Ai Soci, l’anima della festa. Il ringraziamento più grande va a voi, che avete partecipato a vario titolo, portando energia in ogni sentiero e in ogni piazza. Non siamo solo scarponi e zaini; siamo condivisione, rispetto, appartenenza e tutela. Siamo quella famiglia che si ritrova in cima e si sostiene durante la salita. Tutto questo è stato possibile grazie ad ognuno di voi. La festa è stata straordinaria perché straordinaria è la passione che ci unisce. Portiamo a casa la consapevolezza che la Sicilia è un tesoro immenso e che, insieme, siamo i suoi custodi più fieri.

Cai Troina

Advertisement

Advertisement

Visite: 130