Enna: Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi”, al Chiostro di Montesalvo i giochi del Medioevo

All’interno della XX Settimana Europea Federiciana di Enna, martedì 5 maggio, presso il Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, si terrà l’evento “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi. Giochi proibiti e leciti nella Sicilia medievale”.

A partire dalle ore 19.30, gli studiosi Patrizia Sardina, Ilaria Grippaudo e Pietro Colletta, docenti dell’Università di Palermo, guideranno il pubblico alla scoperta dei giochi medievali, tra quelli leciti e quelli proibiti. La narrazione sarà accompagnata dalle incursioni sonore della compagnia de I Musigalli.

L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e rientra anche nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Patrizia Sardina è professoressa ordinaria di Storia medievale all’Università di Palermo. Pietro Colletta è medievista e professore associato di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Palermo; dal 2019 è presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. Ilaria Grippaudo è docente di musicologia all’Università di Palermo. I Musigalli sono una compagnia siciliana di medieval folk nata nel 2024.

Durante la narrazione sarà raccontato uno spaccato di vita quotidiana della Sicilia medievale attraverso svaghi, divertimenti, giochi e spettacoli: dai giochi da taverna — dadi, carte, scacchi, con il loro contorno di ballerine o prostitute — ai tornei e ai palii, fino alle esibizioni musicali e teatrali.

Un viaggio nella storia ricco di curiosità, che intende sfatare l’immagine stereotipata di un Medioevo buio e triste, raccontando i giochi e i divertimenti del tempo. Ad accompagnare la narrazione saranno gli intermezzi musicali dal vivo dei Musigalli.

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