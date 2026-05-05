Enna celebra Federico II: inaugurata la XX Settimana Federiciana, vent’anni di emozioni

Il sipario sulla XX Settimana Europea Federiciana è stato alzato e la città di Enna celebra un traguardo importante: vent’anni di cultura, storia e identità condivisa. L’inaugurazione ha trasformato il Teatro Comunale F.P. Neglia in un affascinante scenario medievale, capace di trasportare il pubblico indietro nel tempo. Promossa dalla Casa d’Europa, con in testa la sua presidente Cettina Rosso, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio, la serata si è aperta con il suggestivo ingresso dei figuranti dell’Officina Medievale Enna. Tra musiche, danze e atmosfere d’altri tempi, è rivissuta l’epoca della corte federiciana.

A raccontare questi vent’anni di storia sono state l’attrice Elisa Di Dio e la giornalista Tiziana Tavella, che con eleganza e intensità hanno guidato il pubblico lungo il percorso della manifestazione, proiettandolo anche verso le attesissime Giornate Federiciane di luglio.

Momento culminante della serata, il “Concerto per l’Europa” diretto dal M° Giovanna Fussone: un’esecuzione intensa e coinvolgente, capace di unire tradizione e identità europea in un’unica, emozionante armonia.

Ma il cuore più autentico dell’evento è stato il riconoscimento ai giovani “Costruttori di Pace”. Ragazze e ragazzi premiati non solo per i loro risultati, ma per il loro impegno nel costruire dialogo, rispetto e convivenza. Un messaggio forte, che guarda al futuro e rende questa manifestazione qualcosa di più di una rievocazione: un ponte tra generazioni.

I premiati:

Premio Speciale al Liceo Musicale Colajanni-Farinato, per aver trasformato la musica in un linguaggio universale di dialogo e inclusione. Il riconoscimento premia l’eccellenza educativa della scuola e la costante dedizione della Prof.ssa Fussone nel promuovere i valori europei di convivenza e rispetto attraverso l’arte.

Istituto d’Istruzione Superiore “N. Colajanni – P. Farinato”

• Niccolò Gagliardi (3B Liceo Classico)

• Fabiana Lentini (3B Liceo Classico)

• Nastassja Dolica (2A Liceo delle Scienze Umane)

• Jacqueline Dolica (3E Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale)

• Giuseppe La Ferla (2A Liceo Scientifico)

• Gaia Ruggiero (3A Liceo Scientifico)

• Luca Volante (3B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate)

• Salvatore Salvaggio (4S Liceo Scientifico Sportivo)

Istituto Comprensivo E. De Amicis

• Giulio Schimmenti (5A, plesso Fundrisi)

• Elisa Fazzi (3C, plesso De Amicis)

• Noemi Sgr (3D, plesso Garibaldi)

• Angelo Faraci (3B, plesso De Simone – Villarosa)

Istituto Comprensivo Statale “Santa Chiara”

• Giulia Calzetta (Plesso S. Onofrio, 5C) – Docente Buscemi Maria José

• Paolo Reitano (Plesso Umberto I, 5B) – Docente Tamburello Liria

• Lorenzo Tranchida (Plesso Pascoli, 1A)

• Maria Bellomo (Plesso Verga, 3B)

Liceo Artistico Regionale “Luigi e Mariano Cascio”

• Marco Di Majo e Sofia Scibona (Arti Figurative, 3A)

• Simonetta D’Angelo (Grafica, 5A)

• Giulia Grassia e Denny Martino (Architettura e Ambiente, 3B)

• Eleonora La Barbera (4B) e Gabriele Giuseppe Silvestro (5B) – Design Legno

• Martina Barberi (5B) e Gaetano Maria Provitina (3B) – Design Metalli

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lincoln”

• Doriana Fidotta e Alessia La Paglia (4B Linguistico)

• Filippo Navarra (3A Informatica)

• Lorenzo Ragusa (3B Telecomunicazioni)

Istituto Professionale “Federico II”

• Ilaria Malaguarnera (5A ENO – Cucina)

• Daniel D’Agristina (2A MAT – Meccanica)

La magia continua già da domani, martedì 5 maggio alle ore 19:30, nello scenario suggestivo del Chiostro dell’Eremo di Montesalvo. L’incontro “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi” porterà il pubblico alla scoperta della vita quotidiana nel Medioevo, tra giochi, regole e curiosità della Sicilia di un tempo.

A guidare questo affascinante viaggio saranno la storica Patrizia Sardina, la musicologa Ilaria Grippaudo dell’Università di Palermo e Pietro Colletta, Presidente della Società Dante Alighieri di Enna. A rendere tutto ancora più vivido, gli interventi della Compagnia Musigalli, tra musica e teatro.

Un percorso che intreccia passato e presente, capace di far emozionare, riflettere e, soprattutto, coinvolgere tutta la città. Enna non celebra solo la sua storia: la fa rivivere.

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