DL Racing riaccende il Super Trofeo nella Lamborghini Arena

Il 9-10 maggio a Imola cruciale secondo round per il team milanese nel monomarca europeo, dove si riparte dalle quattro Huracán ST Evo2 già protagoniste a Le Castellet e con Iaquinta-Gilardoni capiclassifica. Le gare domenica alle 9.25 e alle 15.30 live su Sky Sport Max (Sky 206)

Milano, 5 maggio 2026. Dopo l’ottimo esordio stagionale a Le Castellet, arriva un’occasione casalinga e del tutto speciale per DL Racing nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Il monomarca della Casa del Toro riaccende i motori il 9-10 maggio sull’Autodromo di Imola in un grande evento ribattezzato Lamborghini Arena nel quale il team milanese punta a essere di nuovo protagonista e a difendere la vetta della classifica conquistata tre settimane fa con Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni. Il driver calabrese di Castrovillari e il compagno di equipaggio svizzero tornano in azione sulla prima della quattro Lamborghini Huracán ST Evo2 da oltre 600 cavalli schierate dalla squadra diretta da Diego Locanto. Il duo portacolori di DL Racing è iscritto nella classe regina (la Pro) ed è reduce dal secondo posto e dalla vittoria del Paul Ricard. Un doppio exploit all’esordio che gli ha permesso di balzare immediatamente al primo posto della graduatoria.

L’esame di Imola sarà quindi cruciale per Iaquinta e Gilardoni, così come per i tre equipaggi iscritti dal team nella categoria LC (Lamborghini Cup). Fra loro si ripresenta al via deciso a prendersi la rivincita Francesco Turzo, il pilota pugliese al quale a Le Castellet è sfuggita la vittoria di classe proprio all’ultimo giro di gara 2, completando il primo round stagionale con due quarti posti comunque positivi. In Francia, terzo in rimonta in gara 1, sul podio è salito Philip Tang, driver originario di Hong Kong capace quindi di inaugurare al meglio la sua seconda stagione di corse con obiettivo ora di bissare il risultato a Imola. Completa le fila DL Racing Cristian Bortolato, il pilota veneto classe 1976 apparso in decisa crescita al Paul Ricard fino alla conquista del settimo posto finale e dei primi punti stagionali.

A Imola la Lamborghini Arena apre le sessioni in pista del Super Trofeo con due turni di prove libere da 90 minuti aabato 9 maggio alle 9.00 e alle 14.00, seguite dalle qualifiche in partenza alle 17.50. Domenica poi il clou con gara 1 alle 9.25 e gara 2 alle 15.30. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV su Sky Sport Max (canale 206 di Sky).

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista di Imola: “A Le Castellet non avremmo potuto iniziare meglio questa bella stagione del Super Trofeo. Credo che sia nell’assoluta sia in LC potremo essere competitivi per giocarci le posizioni che contano anche sul primo circuito di casa che incontreremo nel corso del campionato. Non possiamo nascondere che a Imola vantiamo una buona esperienza, fra l’altro ci abbiamo già corso nel Campionato Italiano GT appena due weekend fa. Quindi, partendo da basi utili, la squadra sarà al lavoro per puntare in alto. Siamo consapevoli che comunque la concorrenza non rimarrà ferma a guardare e che il primo obiettivo sarà riuscire a conservare la leadership della classifica generale e crescere ulteriormente con i nostri piloti in LC”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 12 aprile Le Castellet; 10 maggio Imola; 27 giugno Spa; 30 agosto Nurburgring; 4 ottobre Barcellona; 21-23 ottobre Monza. World Finals: 24-25 ottobre Monza

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