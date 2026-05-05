Federazione Cimo Fesmed: “Giuseppe Bonsignore eletto presidente regionale della Sicilia”

“Con i suoi 963 iscritti rilevati a gennaio 2026, Cimo Sicilia si colloca al secondo posto in Italia ed è la Regione che è cresciuta maggiormente nel corso dell’ultimo anno”. Lo dichiara Giuseppe Bonsignore che è stato confermato segretario regionale di Cimo Sicilia dal nuovo Consiglio regionale che lo ha eletto contestualmente presidente federale Cimo-Fesmed della Sicilia al posto di Riccardo Spampinato al quale è stato espresso il ringraziamento per il lavoro svolto da parte del neo presidente e dell’intero Consiglio regionale. “La Federazione Cimo-Fesmed – aggiunge Bonsignore – è cresciuta di oltre cento iscritti in Sicilia nell’ultimo anno sfiorando le mille unità in Regione. Questo nonostante i tanti pensionamenti che ha subito la sanità pubblica siciliana. È il segno di grande apprezzamento da parte dei colleghi per il lavoro svolto a tutela dei diritti dei medici ospedalieri siciliani troppo spesso calpestati. Da domani – conclude Bonsignore – il nostro impegno continuerà ancora più assiduo per ottenere tutti i diritti che ancora oggi vengono negati ai medici siciliani che operano senza sosta al servizio del cittadino senza i doverosi riconoscimenti giuridici ed economici”. Confermato segretario regionale amministrativo Cimo Sicilia il dott. Renato Passalacqua.

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