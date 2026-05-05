Storie correlate

ANCHE NELL’ISOLA L’INPS HA BISOGNO DI PERSONALE, DI PROCEDURE CONCORSUALI RAPIDE E DI UNA STRATEGIA CHIARA CON FOCUS SULLA QUARTA AREA, STAMANI A PALERMO L’INCONTRO DELLA CISL FP SICILIA

Riccardo Maggio 5, 2026

Festa dell’Esercito: il Sindacato L.R.M. declina l’invito alla tribuna

Riccardo Maggio 4, 2026

CPI Caltanissetta, lavoratori si mobilitano con Sit-in il 5 maggio 2026 davanti la Prefettura: “Trasferimento al centro storico scelta sbagliata e penalizzante”

Riccardo Aprile 30, 2026

Ultime notizie

ornella

“Dalla Forma al Colore” Mostra Antologica di Ornella Gullotta Dal 24/04/2026 al 24/05/2026 Museo di Palazzo Chiaramonte – Enna

Riccardo Maggio 5, 2026
cai sicilia

A Troina la festa del Centro Alpino Italiano Sicilia

Riccardo Maggio 5, 2026
baby sindaca

Troina – Si è insediato oggi il nuovo mini Consiglio Comunale.

Riccardo Maggio 5, 2026

Istituto Ricerca Oasi Troina: 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐢 🔹

Riccardo Maggio 5, 2026