FUTURO SENZA DISTANZE: A CATANIA PER LA PRIMA VOLTA DIALOGO TRA BIG E NUOVE GENERAZIONI

A Le Ciminiere giovedì 7 maggio il Next Generation Business Meeting, il format interattivo annulla le distanze tra giovani, istituzioni e grandi imprese

Per le nuove generazioni è tempo di attivare un dialogo più diretto e senza filtri sui temi che incidono sul futuro: lavoro, formazione, management, competitività, innovazione, crescita del territorio e opportunità. Questo il focus del “Next Generation Business Meeting” in programma giovedì 7 maggio (ore 16.00), al padiglione C3 del centro fieristico Le Ciminiere.

Il confronto innovativo e interattivo tra palco e platea, con domande dirette, mette al centro le curiosità e le urgenze delle nuove generazioni chiamate a raccolta dai giovani ventenni Francesco Pezzillo, co-founder di Catania Futura e consigliere d’amministrazione Unict, e Lorenzo Gennaro, co-founder di Catania Futura e rappresentante della Consulta del Comune di Catania. Il dialogo con istituzioni, professionisti, università e grandi protagonisti del mondo dell’impresa sarà dinamico e consentirà ai giovani di ascoltare, da vicino e senza distanze, le risposte dei relatori.

I saluti istituzionali saranno affidati a Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Enrico Trantino, sindaco del Comune di Catania, Ruggero Razza, deputato al Parlamento Europeo, Francesco Ciancitto, deputato della XII Commissione Parlamentare, Viviana Lombardo, assessore alle Politiche giovanili e all’Innovazione tecnologica, Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, Fabrizio Fronterré, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, Giuseppe Russo, presidente di Confcommercio Giovani Catania, ed Emmanuele Consoli, presidente di We Love UniCt. Interverrà Giuseppe Basile, CEO Basicem e Cavaliere del Lavoro e risponderanno ai quesiti posti dai giovani in platea i relatori Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer e member of the board Lamborghini, Josef Nierling, CEO Porsche Consulting, Elita Schillaci, presidente del comitato territoriale Sicilia Crédit Agricole, Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways, Donatella Ontario, founder Ontario Group, Franz Di Bella, CEO Netith e founder DBhub.

L’evento etneo è patrocinato dal Senato della Repubblica, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune e dall’Università di Catania.

Partner organizzativo: We Love UniCT

Media partner: Next Leaders powered by Forbes Italia e I Press

Patrocini: Senato della Repubblica, Assemblea Regionale Siciliana, Città Metropolitana di Catania, Università degli Studi di Catania, Confindustria Catania, Confindustria Giovani Catania, Confcommercio Catania, Confcommercio Giovani Catania, Distretto Rotaract 2110, Associazione Italiana Direzione Personale (AIDP), Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio Sud-Est Sicilia, Federmanager Sicilia Orientale.

In occasione dell’evento è prevista la partecipazione dei giornalisti, per l’accredito stampa occorrerà rispondere a questa email indicando: testata, nome e cognome del giornalista.

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