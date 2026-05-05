Presso la sede centrale di Don Bosco 2000, a Piazza Armerina, si è svolto un significativo momento di confronto e approfondimento sul tema della salesianità oggi, con un dialogo tra Agostino Sella e Don Carmelo Umana, sacerdote salesiano e Delegato ispettoriale per la Famiglia Salesiana in Sicilia. L’incontro, disponibile anche in formato podcast, ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere sull’attualità del carisma di Don Bosco e sul suo impatto nelle realtà educative e sociali contemporanee. Nel corso del dialogo sono stati affrontati temi centrali: il significato attuale del carisma di Don Bosco nel contesto odierno, ma anche del ruolo e la missione della Famiglia Salesiana. Inoltre si è discusso dell’impegno nelle opere educative e sociali sul territorio e l’accompagnamento e il sostegno delle realtà a conduzione laicale. Don Carmelo Umana, in visita presso la sede di Don Bosco 2000, ha offerto uno sguardo autorevole e concreto su come i valori salesiani continuino a essere vissuti, reinterpretati e trasmessi, soprattutto in contesti complessi e in continua evoluzione. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Don Bosco 2000 volto a promuovere momenti di riflessione, formazione e condivisione, rafforzando il legame tra tradizione salesiana e sfide contemporanee. Ascolta la puntata completa: https://www.youtube.com/watch?v=fvAfSLXgh_k