IL FORUM REGIONALE DEL TERZO SETTORE ADERISCE AL MANIFESTO PER LA RESTANZA PROMOSSO DA ANCI SICILIA

Il Forum Regionale del Terzo Settore aderisce al manifesto per la Restanza promosso da Anci Sicilia. A confermarlo è il Portavoce Regionale Giuseppe Montemagno che lo ha comunicato ufficialmente al Presidente di Anci Sicilia.

Anci Sicilia ha infatto promosso una grande alleanza regionale per i giovani invitando a sottoscrivere questo “patto”, forze sociali ed economiche, il mondo del’università e della ricerca, gli ordini professionali, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni giovanili, le associazioni culturali e formative e tutti quei soggetti che condividono la responsabilità di costruire nuove opportunità e per le nuove generazioni. “Il Forum – commenta Giuseppe Montemagno – è pronto a partecipare alla costruzione dell’alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia. Mai come in questo momento si avverte la necessità di guardare al futuro con la testa rivolta pienamente al presente. L’oggi diventa fondamentale per poter ancora immaginare un futuro per questa nostra Terra”. Ed il Terzo Settore siciliano non si sottrae dal dibattito pubblico ed è pronto a mettere a disposizione i propri strumenti e le proprie competenze per costruire un percorso virtuoso che promuova il protagonismo dei giovani, li metta nelle condizioni di partecipare attivamente alle scelte che l’attuale contesto in cui ci troviamo ci impone. “Non possiamo che apprezzare l’impegno che i Comuni assumono con il Manifesto per la Restanza – continua Montemagno – di promuovere azioni concrete sui territori, così come accogliamo con favore la proposta di dare vita ad una alleanza tra soggetti diversi che, a partire dai bisogni reali delle

persone e delle comunità, favorisca lo sviluppo di politiche strutturali per i giovani in grado di dare prospettive concrete sul piano lavorativo, sociale e culturale, perché solo in questo modo si potrà avere un futuro per la Sicilia”.

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