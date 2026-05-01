Automobilismo – Nel fine settimana della RO racing due cronoscalate e uno slalom

I piloti della scuderia RO racing saranno impegnati in tre manifestazioni nel primo fine settimana di maggio che è appena iniziato. Il Campionato italiano velocità della montagna vedrà in cartello due gare una valida per il girone Nord e una per quello Sud. A Campobasso andrà il scena lo Slalom del Molise secondo atto del Campionato italiano di specialità.

Procede a ritmo serrato la stagione agonistica e nella prima domenica di maggio andranno in scena due manifestazioni valide per il Campionato italiano velocità della montagna e un nuovo round del Campionato italiano slalom dove i piloti della scuderia RO racing marcheranno cartellino di presenza.

In Trentino alla Levico Vetriolo Panarotta, giunta alla sua ventiquattresima edizione, Giuseppe D’Angelo, reduce dal decimo posto alla Coppa della Consuma, proverà a ripetere al volante della sua Ferrari 488 Challenge Evo la splendida prestazione della scorsa settimana.

Su una vettura gemella, ma in Calabria alla venticinquesima Cronoscalata del Pollino è pronto a ben figurare Giovanni Del Prete.

A Campobasso allo Slalom del Molise valido per il Campionato italiano di specialità, Saverio Miglionico, che ha iniziato con un terzo posto il suo programma nella massima serie nazionale, cercherà di migliorare, a bordo della sua Osella Pa21, la sua ultima prestazione non nascondendo velleità di vittoria.

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