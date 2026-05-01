Pallamano BM: il programma della diciannovesima giornata
Sarà il Palazzetto dello Sport di Marsala quello dove si catalizzerà la maggiore attenzione delle diciannovesima giornata del Campionato di Serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e che si disputerà in questo fine settimana.
La formazione lillibetana infatti vuole chiudere il torneo quantomeno al quarto posto e quindi cercherà di conquistare la vittoria su un Aretusa che ancora non ha assolutamente riposto nel cassetto le velleità di vittoria del torneo.
La capolista Albatro N.G invece ospita la Pallamano Alcamo ed il Regalbuto attende l’Agriblu Modica. Il TH Mascalucia va a fare visita al Caffè Klara Avola.
Per quanto riguarda gli altri incontri la Puleo Giovinetto Petrosino si reca a Mascalucia contro la New Handball e l’Abatro Y.G sarà di scena a Palermo contro il Villaurea.
Questo il quadro completo della diciannovesima giornata
PROSSIMO TURNO
Albatro N.G. – Alcamo Pallamano
Caffè Klara Avola – TH Mascalucia
Pallamano Regalbuto – Agriblu Modica
Autosicura Marsala – Aretusa
New Handball Mascalucia – Puleo Giovinetto Petrosino
Albatro Y.G – Villaurea Palermo
La Classifica
Albatro N.G. 32
Regalbuto 30
Aretusa 28
TH Mascalucia 24
Marsala 22
Avola 20
Albatro Y.G 18
Giovinetto Petrosino 12
Modica 8
New Handball Mascalucia 4
Alcamo – 3