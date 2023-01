Piazza Armerina ospiterà il Forum mondiale per la pace e la prosperità

Piazza Armerina. La Città dei Mosaici per tre giorni sarà il centro del mondo. Dal 27 al 29 marzo Piazza Armerina ospiterà il Forum mondiale della pace e della prosperità, organizzato dal Reale reggimento canadese e dai ministeri della Difesa italiano e canadese. Questa mattina una delegazione militare guidata dal Colonnello Carlo Uberto Massimo, del comando militare dell’Esercito Italiano in Sicilia, è stata in visita a Sala delle Luci per organizzare gli ultimi aspetti della logistica inerente il forum. “E’ il completamento di una progettualità che vede la realizzazione del ‘percorso della pace’, con gli spostamenti degli alleati nella Seconda guerra mondiale e nella operazione Husky”, spiega l’assessore Ettore Messina.

L’esponente della giunta presieduta dal primo cittadino Nino Cammarata quest’oggi ha fatto gli onori di casa. “Il Forum si rivolge a cinquanta nazioni del mondo e vedrà la partecipazione di cadetti provenienti da ciascun paese – prosegue Messina – per quanto ci riguarda coinvolgeremo tutti gli istituti di ogni ordine e grado che hanno partecipato a un concorso per la realizzazione di video, audio e messaggi scritti sulla pace”.

Alla logistica dell’evento, a Piazza Armerina si lavora da oltre un anno. “E siamo quasi pronti – aggiunge l’assessore, che ha delega al Turismo e che sottolinea la valenza dell’evento -. Noi Dobbiamo vedere questo evento non solo come un’occasione per onorare la memoria del passato, ma anche come un momento importante per costruire la pace e la prosperità del futuro. Inoltre per noi è indubbiamente anche un pretesto indispensabile e importante per motivi turistico-promozionali, perché dobbiamo farci trovare pronti per accogliere queste persone nel migliore dei mondi, affinché al loro ritorno in patria a casa possano pubblicizzare la nostra bellissima città, che è la Città dei Mosaici, del Palio dei Normanni delle Cento Chiese del primo Barocco di Sicilia. Le accoglieremo con gioia, come i piazzesi sanno fare, e coinvolgeremo la città: i giovani cadetti e il mondo militare saranno sparsi per la città, collocati in ospitalità diffusa, pranzeranno e ceneranno nelle nostre strutture e per qualche giorno Piazza Armerina vedrà crescere la propria popolazione, con un fine nobilissimo”.

Dal canto suo, il sindaco Nino Cammarata sottolinea l’importanza del Forum, nell’ottica della progettualità del Comune. “Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato affinché cultura e arte fossero il traino per il rilancio del turismo – conclude Cammarata -. Da circa un anno lavoriamo a un progetto che negli ultimi mesi ha assunto un’importanza enorme: con questo Forum abbiamo l’opportunità di dare un messaggio di pace, in un momento storico in cui tutto il mondo ne ha bisogno, unendo rappresentanti di diversi Paesi e mostrando a tutti che una pacifica convivenza e un’amicizia reale sono possibili, anche in un contesto geopolitico tormentato come quello attuale. Sarà inoltre una grande vetrina internazionale per la nostra città che si prepara a uno degli eventi più importanti mai realizzati”.

