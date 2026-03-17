Piazza Armerina: domani inauguraziazione della Pietra Miliare del Cammino di Santiago
Domani è il grande giorno! ✨
La nostra comunità si prepara a vivere un momento speciale: l’inaugurazione della Pietra Miliare del Cammino di Santiago – “Rotta Jacopea del Mediterraneo”.
📍 Piazza Garibaldi – Piazza Armerina
🗓 Mercoledì 18 Marzo 2026
🕛 Ore 12:00
Un simbolo di cultura, spiritualità e connessione con uno dei più importanti itinerari europei. Un’occasione unica per sentirci parte di una storia millenaria che unisce popoli e tradizioni.
👣 Ti aspettiamo per condividere insieme questo nuovo passo del cammino di San Giacomo in Sicilia!
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