Domani è il grande giorno! ✨

La nostra comunità si prepara a vivere un momento speciale: l’inaugurazione della Pietra Miliare del Cammino di Santiago – “Rotta Jacopea del Mediterraneo”.

📍 Piazza Garibaldi – Piazza Armerina

🗓 Mercoledì 18 Marzo 2026

🕛 Ore 12:00

Un simbolo di cultura, spiritualità e connessione con uno dei più importanti itinerari europei. Un’occasione unica per sentirci parte di una storia millenaria che unisce popoli e tradizioni.

👣 Ti aspettiamo per condividere insieme questo nuovo passo del cammino di San Giacomo in Sicilia!

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