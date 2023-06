Pergusa quasi 200 iscritti alla tappa siciliana dell’Aci Rally Italia Talent

Sono poco meno di 190 i partecipanti alla selezione Sicilia/Calabria dell’Aci Rally Italia Talent che da ieri e oggi è in svolgimento all’autodromo di Pergusa.

L’evento giunto alla decima edizione da la possibilità dopo una severissima selezione in diversi appuntamenti in tutta Italia a dei promettenti piloti e navigatori di poter partecipare a ei rally.

Nell’edizione 2023 sono quasi 8 mila coloro che si sono iscritti per cercare di coronare questo sogno. Ed alla fine solamente in 180 parteciperanno all’appuntamento finale che decreterà i vincitori.

Anche quest’anno di questa avventura ne fanno parte i piloti Pirollo, Basso e Travaglia che svolgono il ruolo di esaminatori.

“Ormai il nostro talent a Pergusa è di casa – commenta il patron dell’evento Renzo Magnani – e qui ci troviamo sempre molto bene. Un grazie alla presidenza dell’ente autodromo per la sempre affettuosa accoglienza”.

