Grande partecipazione ieri alla presentazione del codice antimolestie d’Ateneo proposto dal Senatore Accademico Andrea Greco e dall’Associazione Koine, che ha visto partecipi studentesse e studenti da tutti i dipartimenti dell’Università di Catania in un momento di confronto.

Ad aprire il dibattito il Senatore Accademico Greco che ha letto il codice Antimolestie presentato e le necessità che hanno spinto l’associazione Koinè ad attivarsi da anni per far dotare l’Ateneo di una normativa specifica per il tema.

Ha poi continuato la Professoressa Liana M. Daher, Ordinaria di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di Catania. I suoi principali interessi si situato nell’analisi dell’azione collettiva e dei movimenti sociali ed attualmente ricopre il ruolo di Delegata del Rettore ai processi sociologici del territorio e alla parità di genere. Alla Professoressa Daher è seguita Simona Laudani, che ha insegnato Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Si è occupata di Storia sociale ed economica con particolare attenzione ai temi di genere con numerosi interventi, parlando in rappresentanza dell’Unione Donne in Italia (UDI), un’associazione femminista di promozione politica, sociale e culturale, senza fini di lucro. Ha chiuso il dibattito l’Avvocata Giulia De Iorio, attivista e lavoratrice presso centri antiviolenza del capoluogo etneo.

Gli interventi sono tutti stati accomunati dal ribadire la necessità di formazione culturale nelle scuole e nelle università verso la costruzione di una società femminista e che abbatta il patriarcato.

Continuerà il percorso dell’Associazione Koinè per l’approvazione del codice in Senato Accademico, per un’Università più inclusiva per tutte e tutti.

Andrea Greco

Senatore Accademico

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